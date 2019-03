BVT: Günther Platter heute Auskunftsperson im U-Ausschuss

Nächste Runde im U-Ausschuss zur Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Am Mittwoch kommen der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), BVT-Referatsleiterin Sibylle G. und ein Computerexperte: Sie alle werden zum Themenkomplex Tierschützer-Causa aussagen, der ebenfalls zur Untersuchungsmaterie des BVT-Ausschusses gehört. „Die Presse“ berichtet live ab neun Uhr aus der Hofburg.

>> Was die Tierschützer mit dem BVT zu tun haben

Der frühere Innenminister Platter gab sich im Vorfeld seiner Befragung betont gelassen. Es handle sich um eine "einfache Angelegenheit", sagte er am Dienstag vor Journalisten am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck. Nähere inhaltliche Angaben wollte Platter vor seinem Auftritt im U-Ausschuss in Wien nicht machen. Nach den bisherigen Sitzungen des parlamentarischen Gremiums in der Causa und den Auftritten von Auskunftspersonen könne sich aber "jeder selbst ein Bild machen über Aussagen von Leuten, die ich nicht kenne".

Platter, Innenminister von 2007 bis 2008, soll am Mittwoch über die Einrichtung der sogenannten Sonderkommission (Soko) "Bekleidung" gegen die Tierschützer Auskunft geben. Die Opposition und die Tierschützer vermuten, dass Geschäftsleute wie "Kleider Bauer"-Chef Peter Graf, die sich von Anti-Pelz-Aktionen gestört gefühlt haben, Einfluss im Innenressort geltend gemacht haben, um Ermittlungen loszutreten.

Die Aussagen von Graf vor dem Ausschuss vergangene Woche erhärteten diese These aber nicht wirklich: Zwar rief Graf im Ministerbüro an - einen Rückruf erhielt er demnach aber erst nach hartnäckigen Wiederholungen, wie er dem Ausschuss erklärte. Platter habe er nicht gekannt, "nur aus dem Fernsehen" - aber er sei doch immerhin der "Chef" (der Polizei, Anm.) gewesen, weshalb er ihn habe kontaktieren wollen. Auch sonst habe er keine Kontakte zur ÖVP, Parteispenden seien ebenfalls nicht geflossen, sagte Graf.

>> BVT-U-Ausschuss: Was war, was kommt