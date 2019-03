Billiger und weniger: Wie der Staat Asylwerber in Zukunft beraten will

Wien. Über das Ende der Geschichte ist man sich einig: Josef Moser und Herbert Kickl, ohnehin keine engen Vertrauten, sind nun noch ein Stück weiter voneinander entfernt. Wie es so weit kam, dazu gibt es allerdings zwei Erzählungen – je nachdem, in welchem Haus man nach ihnen fragt. Im Justizressort spricht man davon, dass die Idee unausgereift war. Die Pläne unkonkret, die Konsequenzen nicht absehbar. Also habe man bei der neuen Asylagentur gebremst. „Zur Klarstellung“ schickte Minister Josef Moser dazu Anfang des Jahres sogar eine Stellungnahme aus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)