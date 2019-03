ÖVP-Wahlsieg in Salzburg: Die Probezeit ist vorbei

Salzburg. Im Schloss Mirabell war schon nach den ersten ausgezählten Sprengeln klar: Harald Preuner (ÖVP) geht als Bürgermeister der Stadt Salzburg in die Verlängerung. Er hat die Stichwahl am Sonntag mit 55,65 Prozent gegen seinen Herausforderer Bernhard Auinger von der SPÖ klar gewonnen.

Im Dezember 2017 – als sich die beiden erstmals in einer Stichwahl gegenüberstanden – hatte der Abstand zwischen den beiden nicht einmal 300 Stimmen betragen. Preuner war mit nur 50,32 Prozent vorn gelegen. Die 15 Monate bis zur nächsten regulären Wahl hatte er als Probezeit genützt und sich einen Amtsbonus aufgebaut.

Dass er seine Politik der Zusammenarbeit fortsetzen will, signalisierte Preuner gleich in seiner ersten Stellungnahme: „Wir müssen die Probleme der Stadt lösen, da ist die politische Farbenlehre egal.“

Für Auinger ist die Niederlage bitter: Er hatte die SPÖ vor zwei Wochen zu ihrem bisher schlechtesten Ergebnis in der traditionell roten Stadt geführt, nun hat es auch nicht zur Rückeroberung des Sessels des Stadtchefs gereicht. „Es waren die härtesten zwei Wochen meines Lebens“, meinte der SPÖ-Politiker, der auf 44 Prozent kam. Er bleibt nun Vizebürgermeister. Doch so ganz ohne Personaldebatte wird es in roten Reihen wohl mittelfristig nicht abgehen.

Denn die Gründe für das gute Abschneiden der ÖVP liegen unter anderem in der Schwäche der Gegner. Die Sozialdemokraten haben in der Stadt Salzburg in den vergangenen Jahren viel an Kraft eingebüßt. Langzeit-Stadtchef Heinz Schaden machte gegen Ende seiner Amtszeit immer häufiger Politik über die Bürger hinweg.

Das Ergebnis für Auinger und die SPÖ ist auch eine späte Abrechnung mit dieser Politik. Der Wankelmut in Sachen Neutorsperre – drei Wochen vor der Wahl beschloss Auinger mit Bürgerliste und Neos die Verkehrsbeschränkung, um sich nach der Gemeinderatswahl gleich wieder davon zu verabschieden – schadete seiner Glaubwürdigkeit.

Harald Preuner (links) wurde als Bürgermeister bestätigt, er setzte sich gegen Bernhard Auinger durch – APA/FRANZ NEUMAYR

Wahl als Vertrauensvorschuss

Genau diese Wechselhaftigkeit hat Preuner in die Hände gespielt. Er positionierte sich als berechenbar und konnte mit unaufgeregtem Politikverständnis punkten. In den ersten 15 Monaten seiner Amtszeit hat er der Stadt zwar nicht mit großen Visionen seinen Stempel aufgedrückt. Er hat aber auch keine Fehler gemacht. Preuner profitierte von der Landes- und der Bundespolitik.

Die Achse zwischen Stadt und Land läuft nicht nur wegen der Freundschaft zu ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Erstmals sprechen Stadt und Land beim Bund in der Causa Stadtregionalbahn mit einer Stimme. Die Salzburger haben das Gefühl, dass manche politischen Dauerbrenner in Bewegung geraten sind. So gesehen war die Wahl von Preuner auch ein Vertrauensvorschuss.

Er muss mit dem klaren Votum für seine Person, aber auch mit der Stärkung der Partei jetzt etwas anfangen. Er muss liefern – die Menschen erwarten Lösungen beim Verkehr, beim Wohnen oder bei sozialen Themen. Und es herrscht kein Zweifel, dass die nun bestens funktionierende Achse zwischen Stadt und Land auch irgendwann Belastungsproben standhalten wird müssen.

Spätestens dann, wenn es ums Geld geht, wird sich zeigen, wie tragfähig die Brücke zwischen dem Chiemseehof, wo Landeshauptmann Haslauer sitzt, und dem Schloss Mirabell, in dem die Stadtregierung angesiedelt ist, wirklich ist.

Freud und Leid liegen eng beisammen: Während die ÖVP in der Stadt Salzburg die Stichwahl für sich entschied, gingen Hallein, Zell am See und Straßwalchen klar an die SPÖ. Hallein ging nach 20 Jahren wieder an die SPÖ, Zell am See nach zehn.

