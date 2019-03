Ex-Grüner wird neuer Neos-Bundesgeschäftsführer

Die Neos haben ihren Bundesgeschäftsführer gewechselt: Der ehemalige Grünen-Politiker Robert Luschnik folgt im Juli Stefan Egger, der sich laut einer Aussendung der Partei am Montag neuen beruflichen Plänen widmen will. Luschnik war bereits Bundesgeschäftsführer der Grünen. Er wurde in einem Auswahlverfahren vom Neos-Vorstand einstimmig als Nachfolger nominiert.

Scherak: "Neue Wege abseits des alten Lagerdenkens"

"Mit Robert Luschnik gewinnt unsere Bewegung einen erfahrenen, lösungsorientierten Manager und einen im besten Sinne des Wortes politisch engagierten Bürger", kommentierte der stellvertretende Neos-Vorsitzende Nikolaus Scherak die Entscheidung für Luschnik: "Als Neos zeigen wir nicht nur neue, progressive Wege abseits des alten Lagerdenkens auf, wir gehen sie auch."

Luschnik war von Ende 2016 bis Ende 2017 Bundesgeschäftsführer der Grünen. Der Jurist soll sich "im siebenten Lebensjahr von Neos" vor allem um Organisation, Finanzen und Struktur der Oppositionspartei kümmern. Generalsekretär Nick Donig zeichnet weiter für den Außenauftritt der Partei verantwortlich.

