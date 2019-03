Wien. „Ich werde an meinem Bundesgeschäftsführer festhalten“, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Wochenende zur wachsenden innerparteilichen Kritik an Thomas Drozda. Eine solche Klarstellung sagt einiges über die Stimmung in der Partei aus. Aber warum polarisiert Drozda so?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2019)