Biegen die Neos links ab?

Wien. Der stellvertretende Neos-Klubchef Nikolaus Scherak versucht zu beruhigen: Nein, das Engagement von Robert Luschnik als Bundesgeschäftsführer der Pinken ist kein politisches Signal, kein Schwenk in Richtung Grün. Der frühere Bundesgeschäftsführer der Grünen sei auch nicht geholt worden, um politische Inhalte zu kommunizieren, sondern um interne Strukturen aufzubauen. Ein „politischer Vollprofi“ sei er, der dafür sorgen soll, dass es die Neos in alle neun Landtage schaffen. Die Arbeit hinter den Kulissen scheint auch tatsächlich die Stärke des neuen Parteimanagers der Neos zu sein. Vor seinem nicht ganz geglückten Engagement als Bundesgeschäftsführer der Grünen, geprägt vom Rauswurf der Jungen Grünen aus der Partei und dem verunglückten Nationalratswahlkampf 2017, hat er jahrelang höchst erfolgreich den Parlamentsklub der Grünen gemanagt. Und auch am Präsidentschaftswahlkampf von Alexander Van der Bellen hatte er einen erheblichen Anteil.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)