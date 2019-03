Jörg Haiders Einfluss auf den Buwog-Prozess

Wien. Karl-Heinz Grasser soll seinem Freund Walter Meischberger im Juni 2004 jene Summe verraten haben, die man überbieten musste, um die Wohnbaugesellschaften des Bundes (Buwog und andere) kaufen zu können: 960 Millionen Euro. Das ist der Urvorwurf des Buwog-Prozesses. Doch derzeit geistert ein anderer Name herum: Jörg Haider.

Richterin Marion Hohenecker beschäftigt sich seit 83 Verhandlungstagen mit der Suche nach dem „Verräter“. Also nach der Person, die Meischberger mit der 960-Millionen-Information versorgte, die diesem später eine Millionenprovision eintrug. Wer das war, wird nie mehr mit Sicherheit zu beantworten sein. Hier zählt die Beweiswürdigung der Richterin.

Meldung nach Kärnten?

Was auffällt: Ex-Finanzressort-Kabinettschef Heinrich Traumüller sagte als Zeuge, dass auch FPÖ-Wohnbausprecher Detlev Neudeck bei einer Sitzung, auf der die Zahl genannt wurde, dabei gewesen sei. Neudeck will sich nicht daran erinnern können. So ist die Variante denkbar, dass der FPÖ-Mann die Zahl nach Kärnten meldete. Und FPÖ-Landeschef Jörg Haider (er starb 2008) dieses Wissen an Meischberger weitergab. Damit wäre Grasser entlastet. Nach dieser Variante. (m. s.)

