ÖVP droht Wiener Regierung mit Sanktionen

Heute und morgen liegen dem Nationalrat einige Themen zur Debatte vor. Zum einen handelt es sich dabei um die von der türkis-blauen Bundesregierung angekündigte Inflationsanpassung der Parteienforderung sowie eine Dringliche Anfrage der SPÖ zur Pflegefinanzierung, zum anderen um die Reform der Mindestsicherung. Letztere hatte bei der Präsentation des ersten Entwurfs für harsche Kritik, insbesondere von der rot-grünen Wiener Stadtregierung, gesorgt. SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker hatte gar gedroht, das Gesetz so nicht umsetzen zu wollen. Mittlerweile wurde der Entwurf überarbeitet und die Volkspartei droht der Stadt vorsorglich mit Sanktionen, sollte sie sich noch immer weigern, das Rahmengesetz umzusetzen.

>>> Was die Regierung bei der Mindestsicherung ändern will

So betonte ÖVP-Klubchef August Wöginger am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“: „Wien muss uns ja eigentlich dankbar sein, weil sich die Bundeshauptstadt dadurch auch viel Geld ersparen würde.“ Immerhin würde der Großteil der Mindestsicherungsbezieher in Wien leben „und deshalb werden wir darüber nachdenken, wie man das beim Finanzausgleich auch sanktionieren könnte“. Denn: „Der Finanzausgleich ist das geeignete Mittel dazu, da werden letzten Endes die Finanzmittel zwischen Bund und Ländern verteilt“, meinte Wöginger.

Auf die Nachfrage, ob das folglich bedeute, dass Wien weniger Geld bekommen werde, antwortete der türkise Klubobmann knapp: „Zum Beispiel.“

"Wien würde Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen"

Allerdings gebe es auch andere Sanktionswege, sollte die Bundeshauptstadt die Reform beispielsweise in ungenügender Weise umsetzen: „Dann würde Wien den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen und dann könnten wir auch mit einer Drittelbeschwerde letzten Endes zum Verfassungsgerichtshof gehen“, erläuterte Wöginger. Für eine solche Beschwerde sind ein Drittel der Stimmen im Parlament notwendig.

Eine weitere Option, sollte Wien das Gesetz gar nicht umsetzen: Der Bund könnte der Stadt ein „Ausführungsgesetz“ vorschreiben. „Und wird das auch nicht gemacht“, spielte Wöginger im ORF-Radio das Szenario durch, „dann kann der Landeshauptmann durch einen Beschluss der Bundesregierung beim Verfassungsgerichtshof zur Verantwortung gezogen werden“. Immerhin, so rechtfertigte Wöginger ein solches, mögliches Vorgehen, „kann es nicht sein, dass sich acht Bundesländer an etwas halten und nur Wien nicht“.

(Red.)