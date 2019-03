Buwog-Prozess: Zweite Anbotsrunde "lag sofort in der Luft"

Am 84. Verhandlungstag im Korruptionsprozess rund um die Affären Buwog und Terminal Tower wurde am Mittwoch der frühere ÖIAG-Vorstand Rainer Wieltsch als Zeuge befragt. Wieltsch war Vorsitzender der Zuschlagskommission für die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004. Er wurde in diese Funktion vom damaligen Finanzminister und nunmehrigen Hauptangeklagten Karl-Heinz Grasser berufen, sagte Wieltsch im Wiener Landesgericht für Strafsachen.

Grasser habe ihn wohl zum Kommissionsvorsitzenden (die Kommission tagte von Februar bis Juni 2004 mehrere Male) gemacht, weil er bereits Privatisierungserfahrung gehabt habe, etwa bei der voestalpine, mutmaßte Wieltsch. Man habe eine Geschäftsordnung und festgelegte Mitglieder gehabt, schilderte er. Ein solches Mitglied sei Grassers einstiger Kabinettchef Heinrich Traumüller gewesen, der bereits im Zeugestand befragt worden ist.

"Natürlich" hat der Finanzminister entschieden

Die Frage, wie relevant die Kommission bei der Privatisierung der Bundeswohnungen war, beantwortete Wieltsch bemüht relativierend. "Es war ein Beratungsgremium, es war kein Entscheidungsgremium", sagte er. Bei der Privatisierung habe "natürlich" der Finanzminister entschieden. Wann er erfahren habe, dass es einen Bestbieter gebe? Am 4. Juni 2004, meinte Wieltsch auf eine Frage von Richterin Marion Hohenecker. Ebenfalls habe er dabei erfahren, dass die Republik aufgrund eines Zinsrisiko-Abzugs "noch 30, 60 Millionen Euro erhalten kann".

Und wer die Idee hatte, nach der ersten Anbotsrunde noch eine zweite abzuhalten? "Das lag sofort in der Luft", sagte der Ex-Vorsitzende der Zuschlagskommission. An einer bestimmten Person könne er den Vorschlag für eine zweite Runde aber nicht festmachen. Ausschlaggebend sei gewesen, dass der eigentlich vorne liegende Bieter, die CA Immo, im Anbot auf einen Abschlag wegen des Zinsrisikos verwiesen hatte. Diesen Abschlag wollte der Bund mit einer verkürzten Frist noch lukrieren, daher sei eine zweite Runde sinnvoll gewesen.

Wenig "Detailerinnerung" zum 7. Juni 2004

Am 7. Juni 2004 fand dann ein Treffen im Finanzministerium zur weiteren Vorgehensweise statt, von dem kein Protokoll existiert. Zu dem Termin hatte Wieltsch wenig "Detailerinnerung", außer dass der damalige Finanzminister Grasser, sein Kabinettschef Traumüller und die Investmentbanker von Lehman Brothers anwesend waren. "Es war ein ad hoc Meeting mit Projektverantwortlichen", so Wieltsch.

Die Investmentbanker hätten die zweite Runde vorgeschlagen und das Meeting habe den Beschluss gefasst. "Es war niemand dagegen." Die Frage der zweiten Runde war "eine wichtige Entscheidung und keine formale Sache", sagte Wieltsch: "Also muss man nicht beleidigt sein, wenn diese wichtige Entscheidung vom Finanzministerium getroffen wird". Dass der damalige FPÖ-Bautensprecher Detlev Neudeck am Treffen teilgenommen habe, konnte der Ex-Chef der Vergabekommission weder dementieren noch bestätigen.

Wie es danach weitergegangen sei? Nach dem Treffen am 7. Juni ab 8.30 Uhr informierte Wieltsch die Mitglieder der Zuschlagskommission in einem E-Mail kurz vor Mittag über den weiteren Bieterprozess und sagte die geplante Kommisssionssitzung vom 8. Juni ab.

Keine Information an die Bieter

Daraufhin hielt Richterin Hohenecker dem Zeugen ein Fax vor, aus dem hervorgeht, dass die RLB OÖ als Mitbieterin knapp drei Stunden nach Sitzungsende am 7. Juni bereits weitere Varianten für die Anbotlegung durchgerechnet habe. Der offizielle Prozessbrief an die Bieter, dass es noch eine Runde geben werde, ging aber erst am 8. Juni hinaus. Wieltsch betonte dazu, er habe die Bieter sicher nicht informiert, dass es eine zweite Runde geben werde.

Am 11. Juni gaben die beiden Bieter (das "Österreich-Konsortium" um Immofinanz und RLB OÖ sowie die CA Immo) ihre Last and Final Offer ab. Die CA Immo bot 960 Millionen Euro und das "Österreich-Konsortium" offerierte 961 Millionen Euro für die Bundeswohnungen. Das Land Kärnten verfügte für die Villacher Wohnungsgesellschaft ESG aber noch über ein Vorkaufsrecht. "Es war wieder eine Ausnahmesituation", kommentierte Wieltsch die damalige Situation.

Am 13. Juni traf sich die Zuschlagskommission dann erneut. "Unsere Tätigkeit war zu Ende", sagte der Ex-Chef der Kommission. Wenn das Land Kärnten damals das Vorkaufsrecht für die ESG gezogen hätte, dann hätte der eine Bieter gewonnen, die CA Immo - wenn nicht der andere, die Immofinanz. Kärnten machte schließlich nicht vom Vorkaufsrecht Gebrauch und das Konsortium rund um die Immofinanz erhielt den Zuschlag. Über den finalen Ausgang sei er "vom Finanzministerium informiert worden". Damit sei der Fall für ihn erledigt gewesen.

Die Entscheidung, die Kärntner ESG-Wohnungen nicht herauszukaufen, sei damals vom damaligen Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) getroffen worden, sagte Wieltsch. Formell sei es zwar ein Beschluss der Kärntner Landesregierung gewesen, aber der Einfluss Haiders sei klar gewesen.

Causa Buwog - auf einen Blick Die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 Bestechungsgeld geflossen ist (9,6 Millionen Euro). Gekommen sein soll das Geld von dem im Bieterverfahren siegreichen Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB OÖ – geflossen über Umwege auf diverse Konten. Die Zahlung ist seit 2009 erwiesen, offen ist die Frage: Hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser Informationen weitergegeben, um sich (und andere) zu bereichern? Und: Teilten sich Grasser, sein Trauzeuge Walter Meischberger, der Immobilienmakler Ernst Karl Plech und der Lobbyist Peter Hochegger die Provision auf? Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, lediglich Peter Hochegger legte ein Teilgeständnis ab. Es gilt die Unschuldsvermutung.

