ÖVP und Hilfswerk befürchten "Verstaatlichung der Familie" im Burgenland

Der Obmann des Burgenländischen Hilfswerkes, Oswald Klikovits, hat am Mittwoch gemeinsam mit ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner heftige Kritik am "Zukunftsplan Pflege" der rot-blauen Regierung im Burgenland geübt. Beide orteten zahlreiche praktische Probleme in der Umsetzung. Sie sprachen bei dem Vorhaben von einer "Verstaatlichung der Pflege und der Familie", die abzulehnen sei.

Klikovits bewertete den Zukunftsplan Pflege so, "dass es hier eher ein parteipolitisches Programm ist als eine gesellschaftspolitische Veränderung zur Verbesserung der Pflegesituation in Österreich". Die insgesamt 1600 Pflegekräfte im Burgenland seien "heute schon 365 Tage im Jahr" für die pflegebedürftigen Menschen im Land da - ohne, dass sie den nun kolportierten Mindestlohn bekämen.

"Respektlos den Pflegekräften gegenüber"

Er finde es "fast respektlos den Pflegekräften gegenüber", wenn man ankündige: "Du kriegst sozusagen für die Anwesenheit und die unprofessionelle Pflege - weil das können die Angehörigen nicht tun - 1700 Euro netto." Eine diplomierte Krankenschwester bekomme diesen Betrag, wenn sie anfange, trotz Zulagen nicht. Wenn künftig auch Private gemeinnützig werden sollen, komme dies "fast einer Enteignung" gleich.

Er glaube, dass es "ein Trugschluss" sei, anzunehmen, dass mit dem Anreiz von 1700 Euro die pflegenden Angehörigen alle zu Pflegekräften würden. Klikovits verwies auch auf die "enorme Belastung" für pflegende Angehörige. Er halte den 1700-Euro-Vorschlag daher "nicht für tauglich und schon fast für kühn".

"28 Prozent Lohnerhöhung" als "logische Konsequenz"

Er freue sich auch schon "auf die Gespräche, die wir mit dem Land Burgenland führen dürfen, wenn wir für unsere Mitarbeitern 28 Prozent Lohnerhöhung bei der Tagsatzvereinbarung einbringen", sagte der Hilfswerk-Obmann. Denn das wäre "logischerweise die Konsequenz" bei Gleichbehandlung - wobei es sich beim Pflegepersonal um qualifizierte Kräfte handle. Er bedaure, dass das Hilfswerk - so wie viele andere Organisationen - nicht in die Verhandlungen mit eingebunden worden sei. Das Burgenländische Hilfswerk betreibt sechs stationäre Einrichtungen und beschäftigt 340 Mitarbeiter.

"Dieser Plan besteht mehr aus Überschriften als aus Substanz", kritisierte Steiner. Für die ÖVP sei es klar, dass es eine Trennung geben müsse zwischen einer "sozialen Pflege" und einer professionellen, medizinischen Pflege.

Kosten "sowieso von Familie zu tragen"

Zur Ankündigung, pflegende Angehörige anzustellen, meinte der ÖVP-Chef, der Großteil dieser Kosten sei durch Abzug von der Pension und durch Pflegegeld "sowieso von der Familie zu tragen". 13. und 14. Monatsgehalt seien nicht berücksichtigt. "Völlig ausgeblendet" würde auch der Bedarf an medizinischen Pflegeartikeln und Hilfsmitteln.

Gewerkschaft und Arbeiterkammer hätten das Pflegekonzept zwar begrüßt, sich aber nicht um die arbeitsrechtlichen Umstände im Hinblick auf die Höchstarbeitszeit von 40 Stunden gekümmert: "Was passiert ab der 41. Stunde? Wer pflegt dann die Angehörigen? Was passiert am Wochenende? Wer pflegt in den Nachtstunden?" fragte Steiner. In der Schweiz sei ein ähnliches in einigen Kantonen umgesetztes Pilotprojekt gescheitert.

Mitglieder der Landesregierung hielten indes am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung fest, dass das Pflegekonzept mit seinen 21 Punkten für die nächsten Jahre das Arbeitsprogramm der SPÖ-FPÖ-Koalition sein werde. Es gebe fast keine Familie, die sich nicht längerfristig mit dem Thema Pflege auseinandersetzen müsse, sagte SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon.

Die Kritik der ÖVP am Pflegekonzept sei realitätsfern, argumentierte zudem SPÖ-Burgenland-Geschäftsführer Christian Dax. Über Parteigrenzen hinaus gebe es positives Echo auf die Pläne - einzig die ÖVP übe Kritik. Der Plan basiere auf der Grundlage der bisher größten Befragung der älteren Generation im Burgenland. Dabei "von 'Respektlosigkeit' und 'Mogelpackung' zu sprechen", sei "ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen", meinte Dax.

Pflege: Konzepte im Vergleich Die SPÖ bringt am Mittwoch einen Dringlichen Antrag zum Thema Pflege im Nationalrat ein. Pflege dürfe keine Frage des Vermögens sein, so der Tenor. Neben einem staatlichen Pflegegarantiefonds fordert die Partei auch Anspruch auf Pflegekarenz sowie bundesweit einheitliche Pflegestandards. Im SPÖ-geführten Burgenland dürfen Pflegebetriebe, also Heime und mobile Dienste, künftig keine Gewinne mehr machen. Pflegende Angehörige werden beim Land angestellt und nach dem Mindestlohn für Landesbedienstete bezahlt.

(APA)