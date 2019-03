Wo die Neuen Rechten ihre geistigen Ressourcen schöpfen

„An diesem Tag ging ich schneller als gewöhnlich die Josefstädter Straße hinunter. Ein Beobachter hätte wohl gesagt, ich sei gelaufen [. . .] Ich kannte nur einen Gedanken: So rasch wie möglich ins Café Eiles.“ In seinem Mix aus Unbeholfenheit und Aspiration ins Hochgeistige ist das 2017 erschienene Buch „Identitär!“ eine unfreiwillig komische Lektüre. Martin Sellner erzählt darin, wie es 2012 anfing mit dem Grüppchen namens Identitäre Bewegung Österreich, das durch eine Spende des Moschee-Attentäters Brenton Tarrant in die internationalen Schlagzeilen geriet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)