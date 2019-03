StVO-Novelle für Kinder mit Scootern

Wien. Mit heute, 1. April, tritt die 30. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft, mit der sich einige Vorschriften für Kinder ändern. Die Nutzung von Scootern ohne Antrieb ist dann ab dem achten Geburtstag erlaubt. Bisher musste man laut ÖAMTC zwölf Jahre alt oder in Begleitung einer mindestens 16-jährigen Begleitperson sein bzw. mindestens zehn und im Besitz eines Radfahrausweises.

Fahren darf man mit den Tretrollern auf Gehsteigen und -wegen, in Fußgängerzonen, in Wohnstraßen und Begegnungszonen – bei letzteren nur am Gehsteig. Auch auf gemischten Geh- und Radwegen darf der Scooter benützt werden und in Spielstraßen – bei geringer Neigung. Zu Vorsicht riet der Club beim Queren der Fahrbahn: Auch wenn das nicht verpflichtend ist, sollten Kinder Roller über Zebrastreifen schieben.

Der Radfahrausweis, mit dem Kinder bisher ab zehn Jahren allein radeln durften, kann mit der Novelle bereits ab dem neunten Geburtstag erworben werden, wenn die vierte Schulstufe besucht wird. An der Radhelmpflicht für Kinder unter zwölf Jahren ändert sich nichts.

E-Scooter-Regeln ab Juni

Scooter mit E-Antrieb sind übrigens erst Gegenstand der nächsten StVO-Novelle: Mit der soll bundesweit einheitlich geregelt werden, dass E-Scooter bis 25 km/h künftig dort erlaubt sein werden, wo Radfahren zulässig ist, auch alle für Radfahrer geltenden Verhaltensvorschriften sollen für Rollerfahrer verbindlich sein. Das Gesetz soll ab 1. Juni gelten. Elektronisch angetriebene Roller dürfen von Kindern nur dann gelenkt werden, wenn sie mindestens zwölf Jahre alt sind. Jüngere Kinder dürfen allein mit Radfahrausweis oder in Begleitung einer mindestens 16 Jahre alten Person fahren. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)