BVT-U-Ausschuss: Tierschützer-Staatsanwalt sieht keine politische Einflussnahme

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) begrüßt heute, Dienstag, drei weitere Zeugen, die zu den Ermittlungen gegen Tierschützer in den 2000er-Jahren aussagen werden. So kam zunächst Oberstaatsanwalt Wolfgang Handler, am Nachmittag geladen sind der frühere Generalprokurator Werner Pleischl und der ehemalige Kabinettschef im Justizministerium Albin Dearing. Das BVT war in die Tierschützer-Ermittlungen involviert; auch am Dienstag geht es deshalb um das von der Opposition vermutete ÖVP-Netzwerk im Innenressort.

Die Ermittlungen zu den Tierrechtsaktivisten - sie führten zum Tierschützer-Prozess in Wiener Neustadt, bei dem die Tierschützer freigesprochen wurden - sollen dafür beispielhaft stehen. So ging es schon in den Befragungen davor etwa um die Einberufung einer Sonderkommission, die nach einer Intervention der von Aktionismus betroffenen "Kleider Bauer"-Chefs entstanden war - und die Frage, ob es dafür politische Gründe gab. Handler, der als Staatsanwalt die Ermittlungen gegen die Tierschützer leitete, gab in seiner Befragung am Dienstagvormittag zu Protokoll, hier keinen Einblick gehabt zu haben. Generell habe er keine politische Einflussnahme wahrgenommen.

Widersprüche bei verdeckter Ermittlung

Zum umstrittenen Einsatz einer verdeckten Ermittlerin bei den Tierschützern sagte Handler, dies sei eine Sache der Polizei, nicht der Staatsanwaltschaft gewesen. In die Entscheidung will Handler nicht eingebunden gewesen sein - so verwies er darauf, dass dies die damalige Rechtslage 2006/2007 auch gar nicht vorgesehen habe. Er sei im zweiten Halbjahr 2007 von der Polizei darüber informiert worden, dass eine verdeckte Ermittlerin nach dem Sicherheitspolizeigesetz "eingeschleust" worden sei. Er sei davon ausgegangen, dass der Zweck Gefahrenabwehr gewesen sei - was offensichtlich nicht gelungen sei, wie er anmerkte. Von einem Beweiswert im Ermittlungsverfahren sei er nicht ausgegangen, sagte Handler. "Ich habe den Einsatz der verdeckten Ermittlerin nicht beschlossen und war in den Beschluss auch nicht involviert."

Er habe den Bericht der verdeckten Ermittlerin auch erst bei der Hauptverhandlung zu Gesicht bekommen. Damit widersprach Handler einer Zeugenaussage - und einer Aussage des damaligen Justiz-Sektionschefs und heutigen Generalsekretärs im Justizministerium, Christian Pilnacek: Dieser hatte 2010 angegeben, Handler habe gesagt, "gelegentlich" über Berichte der verdeckten Ermittlerin erfahren habe.

Für Handler war es bereits der zweite Auftritt im U-Ausschuss. Denn: Er ist mittlerweile Gruppenleiter bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und in dieser Funktion auch zuständig für die BVT-Ermittlungen von Staatsanwältin Ursula Schmudermayer.

