BVT-U-Ausschuss empfängt zwei Ministerinnen

Zwei frühere Ministerinnen stehen am Mittwoch dem BVT-Untersuchungsausschuss als Auskunftspersonen zur Verfügung. Die ehemalige Innenministerin Maria Fekter (ÖVP) ist ebenso wie Ex-Justizministerin Maria Berger (SPÖ) wegen der Tierschützer-Causa geladen. Fekter kommt um neun, Berger um 15.30 Uhr. Dazwischen wird ein Steuerfahnder in der Angelegenheit befragt - er kommt zu Mittag. "Die Presse" berichtet live aus dem Ausweichquartier des Parlaments in der Wiener Hofburg.

Die Abgeordneten ziehen die Causa heran, um mutmaßliche ÖVP-Netzwerke im Innenministerium und im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) - das ja im Innenressort angesiedelt ist - zu durchleuchten. Das führte an den letzten Befragungsterminen zu einer Art Mini-Wiederholung des Tierschützer-Prozesses von Wiener Neustadt, in dem die umstrittenen Ermittlungen gegen Tierrechtsaktivisten rund um Martin Balluch in den 2000er-Jahren mündeten. Sie wurden allesamt freigesprochen.

Fekter hatte die Causa von ihrem Vorgänger Günther Platter (ÖVP) geerbt, der zum Tiroler Landeshauptmann aufgestiegen war. Berger wiederum verlor ihr Amt nach der Wahl 2008 und übergab an Claudia Bandion-Ortner (ÖVP). Sie war bis vor wenigen Wochen Richterin am Europäischen Gerichtshof. Fekter war bis 2011 Innenministerin, anschließend übernahm sie bis 2013 das Finanzministerium.

