Fekter im BVT-U-Ausschuss: "Politische Einflussnahme gab es sehr wohl"

Zwei frühere Ministerinnen stehen am Mittwoch dem BVT-Untersuchungsausschuss als Auskunftspersonen zur Verfügung. Die ehemalige Innenministerin Maria Fekter (ÖVP) ist ebenso wie Ex-Justizministerin Maria Berger (SPÖ) wegen der Tierschützer-Causa geladen. Fekter kam um neun, Berger um 15.30 Uhr. Dazwischen wird ein Steuerfahnder in der Angelegenheit befragt - er kommt zu Mittag. "Die Presse" berichtet live aus dem Ausweichquartier des Parlaments in der Wiener Hofburg.

Die Abgeordneten ziehen die Causa heran, um mutmaßliche ÖVP-Netzwerke im Innenministerium und im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) - das ja im Innenressort angesiedelt ist - zu durchleuchten. Das führte an den letzten Befragungsterminen zu einer Art Mini-Wiederholung des Tierschützer-Prozesses von Wiener Neustadt, in dem die umstrittenen Ermittlungen gegen Tierrechtsaktivisten rund um Martin Balluch in den 2000er-Jahren mündeten. Sie wurden allesamt freigesprochen.

Fekter hatte die Causa von ihrem Vorgänger Günther Platter (ÖVP) geerbt, der zum Tiroler Landeshauptmann aufgestiegen war. Berger wiederum verlor ihr Amt nach der Wahl 2008 und übergab an Claudia Bandion-Ortner (ÖVP). Sie war bis vor wenigen Wochen Richterin am Europäischen Gerichtshof. Fekter war bis 2011 Innenministerin, anschließend übernahm sie bis 2013 das Finanzministerium.

Fekter: "Mich hat niemand angerufen"

Ihre Befragung brachte allerdings keine neuen Erkenntnisse. Fekter betonte im Ausschuss, wenig mit der Tierschützer-Causa zu tun gehabt zu haben. So habe sie sie das erste Mal - abseits von Medienberichten, wie die Ministerin außer Dienst sagte - wegen einer parlamentarischen Anfrage wahrgenommen. Politische Einflussnahme will sie in der Causa nur seitens des damaligen Koalitionspartners SPÖ wahrgenommen haben, der "Lobbying" für die Reform des "Mafia-Paragrafen" (278a StGB) gemacht habe. "Da gab es intensive Bemühungen, diesen Paragraf zu skandalisieren beziehungseise ihn wegzubekommen, zum Schutz der Tierschützer", meinte Fekter heute.

Mit der unter Platter eingesetzten Sonderkommission "Bekleidung", die gegen die Tierschutz-Aktivisten eben nach dem Mafia-Paragrafen wegen "Bildung einer kriminellen Organisation" ermittelte, habe sie keinen Kontakt gehabt, sagte Fekter. Dass die Eigentümer der Modekette "Kleider Bauer" im Ministerium interveniert hatten, um die Ermittlungen anzustoßen, habe sie erst durch Medienberichte aus dem U-Ausschuss erfahren: "Mich hat niemand angerufen."

Weil sich der Ausschuss auch mit Postenschacher-Vorwürfen gegen die ÖVP beschäftigt, musste Fekter erklären, wieso sie im Dezember 2008 ausgerechnet Michael Kloibmüller zum Kabinettschef berufen hatte. Damals gab es bereits Vorwürfe, wonach Kloibmüller in seiner Zeit im Büro von Innenminister Ernst Strasser für Postenbesetzungen im Sinne der ÖVP zuständig gewesen sei. Trotzdem holte Fekter ihn aus dem Gesundheits- ins Innenministerium zurück. Im Ausschuss begründete sie das damit, dass Kloibmüller ihr Vertrauen genossen habe und nach dem Abgang ihres ursprünglichen Büroleiters Franz Lang "bestens geeignet" gewesen sei. Die E-Mails, in denen Kloibmüller unverblümt über Postenbesetzungen nach Parteipräferenz berichtete, seien damals "der Schnee von gestern" gewesen.

