Bundesheer: Lange Haare bald für alle?

Wien. „Ihre Haare sollen gepflegt sein und dürfen weder Hemd- noch Uniformkragen berühren. Auch dürfen die Haare nicht die Ohren oder die Stirn bedecken. Sollten Ihre Haare zu lang sein, werden Sie zum Heeresfrisör geschickt.“ Mit diesen Worten informiert das Verteidigungsministerium Grundwehrdiener über das, was sie beim Heer erwartet.



Aber auch männliche Berufssoldaten müssen ihr Haar kurz halten. Weiblichen Berufssoldaten ist es hingegen erlaubt, lange Haare zu tragen (etwa mit Zopf), solange das Barett fest sitzt. Doch gerade diese unterschiedliche Regelung steht laut Juristen auf rechtlich tönernen Füßen. Ziehen also bald langhaarige Soldaten in die Kasernen ein?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)