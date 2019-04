Der politische Spagat der oberösterreichischen SPÖ

Linz. Sie sitzen nicht nur in der gleichen Straße, sondern sogar im gleichen Haus – politisch trennen sie aber offenbar Welten: Die Rede ist von der SPÖ-Landespartei in Oberösterreich und der SPÖ-Stadtpartei in Linz. Während für Landesparteichefin Birgit Gerstorfer nach dem Bekanntwerden von Verstrickungen der FPÖ mit den Identitären „Feuer am Dach ist“, will SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger weiter mit der FPÖ in einer Art Koalition zusammenarbeiten, obwohl zwei freiheitliche Stadtregierungsmitglieder jener Burschenschaft angehören, die sich eine Villa mit den Identitären teilt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)