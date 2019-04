Grazer FPÖ-Chef Eustacchio: "Meinungsfreiheit gilt für alle"

Nachdem der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) von seinem Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) gefordert hatte, sich von den als rechtsextrem eingestuften Identitären zu distanzieren ("Wir werden nicht ewig auf eine Reaktion warten"), legte der Grazer FPÖ-Chef am Freitagabend in der "Zeit im Bild" nach: "Ich tue das, wenn strafrechtlich relevante Tatbestände vorliegen - dann werde ich das tun".

Zuvor hatte Eustacchio schon betont, er könne inhaltlich "alles unterschreiben", wofür die Identitären stehen. darauf angesprochen, meinte er in der ORF-Sendung: "Meinungsfreiheit gilt für alle - von links bis rechts." Das sei "ein hohes Gut in unserer Gesellschaft", so der Vizebürgermeister. Und: „Ich glaube, das gilt es zu schützen."

Damit setzt Eustacchio Nagl unter Zugzwang. Denn: Die Opposition hat bereits angekündigt am Montag einen Misstrauensantrag einbringen zu wollen, was die schwarz-blaue Stadtkoalition ins Wanken bringen könnte. Immerhin: Erreichen KPÖ, Grüne, SPÖ und Neos zwölf Unterschriften, muss Nagl eine Sondersitzung einberufen, bei der Eustacchio mit einfacher Mehrheit abgewählt werden könnte.

Kunasek: Identitäre nicht gleichzeitig bei FPÖ

Die Grazer FPÖ äußerte sich bisher übrigens nicht zu der Causa, wie die „Kleine Zeitung“ am Samstag berichtet. Seitens der Landespartei gab sich Steiermark-Chef und Verteidigungsminister Mario Kunasek zurückhaltend - er verwies zuletzt darauf, dass Mitglieder der Identitären nicht gleichzeitig bei der FPÖ sein dürfen. Sein Stellvertreter in der steirischen Partei, Mario Eustacchio, würde sich daran auch halten.

Auf einen Blick Eine Geldspende des Christchurch-Attentäters an den Chef der Identitären Bewegung hat die türkis-blaue Regierung erschüttert. Kanzler Sebastian Kurz forderte die FPÖ auf, ihre Verbindungen zu den Identitären zu kappen. Die Freiheitlichen reagierten zum Teil empört.

