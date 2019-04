SPÖ-Landesräte über Sozialministerin empört

Wien. Peter Hacker ist empört: „Ich muss mich erst fassen“, sagt der Wiener Sozialstadtrat nach einer Sitzung mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein. Eine „demonstrative Ignoranz“ ortet er. Fragen seien nicht beantwortet, Einwände mit einem Federstrich vom Tisch gewischt worden. Die lange vorbereitete Sitzung der Ministerin mit den Soziallandesräten zum neuen Sozialhilfegesetz hat zu keinerlei Ergebnis geführt. Lediglich in einem Punkt, bei den Wohnbeihilfen, habe die Ministerin gesagt: „Das schauen wir uns noch einmal an.“ Die Ministerin wiederum bezeichnete das Gespräch als „nur teilweise konstruktiv“, die Landesräte würden die Bevölkerung „bewusst verunsichern“.

Ganz überraschend kommt das nicht. Schon von Beginn hat hat die türkis-blaue Bundesregierung bei ihrem Plan, die Mindestsicherung zu reformieren, ganz bewusst nicht die Kooperation mit den Bundesländern, und schon gar nicht mit den SPÖ-dominierten Ländern, gesucht. Herausgekommen ist ein Entwurf, der mit der bisherigen Idee der Mindestsicherung bricht. Statt einheitlicher Mindeststandards will die Regierung den an sich zuständigen Ländern nun Höchstgrenzen vorschreiben.

Strategie offen

Das kritisieren nicht nur soziale Organisationen wie Caritas oder Armutskonferenz, sondern auch die meisten Soziallandesräte, die allerdings zumeist von SPÖ und Grünen gestellt werden. Hacker ist einer der Wortführer der Kritiker. Im Vorfeld hat er angekündigt, dass Wien das Sozialhilfegesetz in dieser Form nicht umsetzen werde. Das will er jetzt nicht wiederholen, über die weitere Strategie gibt er sich eher zugeknöpft.

Klar ist, dass die Materie beim Verfassungsgerichtshof landen wird. Denn die SPÖ verfügt über ein Drittel der Mandatare im Bundesrat und kann allein damit ein Gesetz den Höchstrichtern zur Überprüfung vorlegen. Den Ländern kann das freilich nicht die Entscheidung abnehmen, wie sie weiter vorgehen. Denn laut Bundesgesetz müssen sie bis 1. Jänner 2020 die Materie in Landesgesetz umgesetzt haben. Und dass es bis dahin eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs gibt, ist eher unwahrscheinlich.

–

Also doch eine Blockade durch die Stadt Wien, wo ja der Großteil der Sozialhilfeempfänger lebt? „Es gibt mehrere Optionen“, sagt Hacker. „Welche wir wählen, sagen wir dann, wenn wir uns entschieden haben.“ Vorher wolle man aber noch die inhaltliche Diskussion führen. Denn es sei ja auch möglich, dass Mandatare der ÖVP das Gesetz nicht in dieser Form beschließen wollen. Die Kritikpunkte an dem Gesetz sind bekannt, einige neue Aspekte führten die SPÖ-Soziallandesräte am Montag noch an: So seien Frauen, die vor Gewalt in der Partnerschaft flüchten, von den Kürzungen ganz massiv betroffen. Denn wer in einem Frauenhaus lebt, bekomme künftig nur noch 70 Prozent des Sozialhilfesatzes. Kürzungen würde es durch das Gesetz auch für Frauen im Pensionsalter geben, berichtet die Kärntner Soziallandesrätin, Beate Prettner. Diese würden vom Land Kärnten derzeit Zuschläge bekommen, das sei künftig nicht mehr möglich.

Kinderarmut programmiert?

Der Hauptkritikpunkt lautet aber, die neue Sozialhilfe produziere Kinderarmut: Während es derzeit in der Mindestsicherung pro Kind zusätzlich etwa 200 Euro im Monat gibt, sind diese Zuschläge nach der neuen Gesetzeslage degressiv gestaltet. Ab dem dritten Kind beträgt die Steigerung nur noch 44 Euro.

Bei Behinderten hat die Regierung im Begutachtungsverfahren schon nachgebessert und den vorgesehenen Bonus von einer Kann- zu einer Muss-Bestimmung gemacht. Aber auch da beklagen Behindertenorganisationen deutliche Verschlechterungen. Denn das Wohnen in einer Behinderten-WG führt – genauso wie bei den Frauenhäusern – zu einer automatischen Deckelung der Sozialhilfe und damit zu einer deutlichen Kürzung gegenüber dem derzeitigen Zustand.

Und schließlich gibt es deutliche Verschlechterungen für Asylberechtigte. Was die Regierung in ihrem Entwurf „Qualifizierungsbonus“ nennt, ist eigentlich ein Malus: Personen mit schlechten Deutschkenntnissen erhalten 300 Euro weniger ausbezahlt, das Geld soll für Sprach- und Integrationskurse verwendet werden. Diese Bestimmung ist auf Asylberechtigte gemünzt, die laut europäischer Rechtslage den Staatsbürgern gleichgestellt werden müssen.

Zu kurze Frist

Kritisiert wird auch die Frist, die der Bund den Ländern für die Umstellung einräumt. Diese sei viel zu kurz bemessen. Das Bundesgesetz soll bis Juli in Kraft treten, danach hätten die Länder sechs Monate Zeit, um Landesgesetze zu beschließen und die Angelegenheit organisatorisch umzusetzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)