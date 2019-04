Muss Ex-Ministerin Gastinger zahlen?

Wien. Eine Richterin sitzt als Beklagte vor einer Richterin. Diese seltene Konstellation ergab sich am Montag im Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen. Bei der Beklagten handelt es sich um die frühere Justizministerin Karin Gastinger (Amtszeit: Juni 2004 bis Jänner 2007). Sie ist mittlerweile Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Und beim Kläger handelt es sich um Gastingers früheren Pressesprecher, Christoph Pöchinger.

Die Telekom-Affäre bildet den Hintergrund des Prozesses. Es geht um Gelder, die seinerzeit von der teilstaatlichen Telekom Austria in Richtung Politik geschleust worden sind. „Politische Landschaftspflege“ nannte man das. Die Gerichte sprachen später von illegaler Parteienfinanzierung. Auch das BZÖ wurde vor der Nationalratswahl 2006 gefüttert. Mit 960.000 Euro. Mit der Wahl ging die Regierung Schüssel II zu Ende.

In einem späteren Strafprozess wurde festgestellt, dass Christoph Pöchinger, Gastingers damaliger Pressesprecher und Wahlkampfmanager, an der Verschleierung der Herkunft eines Teils der Gelder beteiligt gewesen sei. Diesen Teil, 240.000 Euro, sollte Pöchinger laut Gerichtsurteil an die Telekom zurückzahlen. Außerdem wurde der Ex-Sprecher wegen Beteiligung an der Untreue zulasten der Telekom-Aktionäre zu acht Monaten bedingter Haft und 4800 Euro Geldstrafe verurteilt.

Klar war immer: Pöchinger hat sich nie persönlich bereichert. Das Geld, das er „aufgestellt“ hatte, war von ihm ausschließlich für das BZÖ, vor allem für einen Persönlichkeitswahlkampf seiner Chefin, gedacht gewesen.

Positionierung der Chefin

Nach Pöchingers Verurteilung gewährte ihm die Telekom einen ordentlichen Nachlass: Er müsse „nur“ 30.000 Euro zurückzahlen, hieß es. Pöchinger sieht aber nicht ein, warum er auf der Forderung sitzen bleiben soll. Er sei doch für die Ministerin gerannt, habe damals nur versucht, Geldquellen aufzutun, um Gastinger mittels Zeitungsinseraten so zu positionieren, dass sie in einer neuen Regierung als parteifreie Justizministerin erneut zum Zug kommt. Daher rührt nun seine Klage – mit der Forderung, Gastinger möge ihm die 30.000 Euro überweisen, die er der Telekom schulde (erste Raten hat er schon bezahlt).

Wusste Gastinger, dass das Geld von der Telekom kam? Pöchinger (Anwalt: Bernhard Eigner) zu Richterin Renate Thumb: „Ich habe es ihr gesagt, ich kann mich genau daran erinnern.“ Gastinger lächelt an dieser Stelle und schüttelt dabei den Kopf.

Später, als sie einvernommen wird, gibt sie zu Protokoll: „Ich dachte, dass mein Wahlkampf aus BZÖ-Mitteln finanziert wird.“ Und: „Ich dachte, das BZÖ will mein Gesicht haben, dann sollen sie es auch bezahlen.“ Hätte ihr Pöchinger tatsächlich über die Herkunft des Geldes berichtet, „hätte ich mich sofort aufgeregt“.

Davor wird Pöchinger noch befragt, ob er der Ministerin damals auch mitgeteilt habe, dass das Telekom-Geld via Scheinrechnung an eine BZÖ-nahe Werbeagentur überwiesen wurde. Dies verneint der Kläger und fügt an, es sei ein Fehler von ihm gewesen, diese Information nicht weitergeleitet zu haben.

Letztlich trug das Verschleiern des eigentlichen Überweisungszwecks zur strafrechtlichen Verurteilung Pöchingers bei. Ganz anders verlief das vor ein paar Jahren gegen Gastinger begonnene Strafverfahren: Es wurde eingestellt.

Im Rückblick sagt nun Richterin Gastinger zu ihrer Richterin: „Eine Parteispende steht der Telekom frei. Nur die Telekom kann mir kein Geld geben. Das steht ihr nicht frei.“

Vergleich gescheitert

Das noch: Von der damaligen Telekom-Geldspritze flossen „nur“ knapp 40.000 Euro in Gastingers Vorzugsstimmenwahlkampf. Dieser sei nie richtig angelaufen, so die Beklagte. Überdies sei sie Ende September 2006, knapp vor der Wahl, aus dem BZÖ ausgetreten. Sie habe damit sowieso nicht mehr mit Geldern rechnen können, die für die Partei gedacht waren.

Das Urteil ergeht schriftlich. Ein Vergleich der beiden Streitparteien scheiterte.

