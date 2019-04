"Effizienter, rascher": Finanzämter bekommen ein neues Logo

Die Bundesregierung wird ihre Pläne für die Steuerreform erst nach Ostern präsentieren. Das bestätigte Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) am Dienstag. "Wir gehen davon aus, dass wir die Reform nach den Osterfeiertagen vorlegen werden", sagte Fuchs bei einem Fototermin anlässlich der Enthüllung des neuen Finanzamt-Logos in Wien.

>>> Dossier: Österreichs Steuerreformen – eine Geschichte der Superlative

"Es wird jetzt noch an Details gearbeitet", sagte Fuchs. Das Steuerreformpaket werde also nicht wie ursprünglich angepeilt bereits am morgigen Mittwoch auf der Tagesordnung im Ministerrat stehen, sondern es soll nach Ostern parallel zum Stabilitätsprogramm nach Brüssel geschickt werden. Die Regierung muss bis Ende April die mittelfristige Finanzplanung nach Brüssel melden und damit auch die Grundzüge der Steuerreform.

Eigentlicher Zweck von Fuchs Auftritt vor der Presse war aber die Enthüllung eines neuen Logos des Finanzzentrums Wien-Mitte. Grund ist das schon länger geplante Gesetz zur Reform der Finanz- und Zollverwaltung, das diese Woche in Begutachtung geschickt wird: Die derzeit 40 Finanzämter werden laut den Plänen zu einem "Finanzamt Österreich" zusammengelegt.

Im Juli 2018 wurden auch die Logos der Ministerien, des Kanzleramts und der Republik selbst vereinheitlicht: Aus alt mach neu: Die Logos der Bundesregierung

Das geplante "Finanzamt Österreich“ soll künftig als Abgaben- und Dienstbehörde für Private und Klein- und Mittelständige Unternehmen zuständig sein. Es wird künftig quasi als Zentrale fungieren mit Filialen ("Dienststellen") in den Regionen. "Wir werden effizienter und rascher agieren können", zeigte sich Fuchs überzeugt.

FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs vor dem mit neuem Logo versehenen Finanzzentrum Wien Mitte. – APA/HELMUT FOHRINGER

(APA/Red. )