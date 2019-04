Grasser: "Weder Haider noch ich haben vergessen, was war"

Am 12. Dezember 2017 begann Österreichs bislang größer Korruptionsprozess, der sich um den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, seinen Trauzeugen Walter Meischberger, den PR-Strategen Walter Hochegger und elf weitere Angeklagte dreht. Seither wurden die Angeklagten befragt, Zeugen einvernommen, Berge an Protokollen angelegt - eine Reihenfolge, die heute von vorne beginnt. Denn: Grasser und Co. haben heute - am 90. Verhandlungstag - die Möglichkeit, sich zu den bisherigen Geschehnissen im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts für Strafsachen zu Wort zu melden.

