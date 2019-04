Live ab 9:15 Uhr: Grasser und Co. dürfen Stellung beziehen

Am 12. Dezember 2017 begann Österreichs bislang größer Korruptionsprozess, der sich um den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, seinen Trauzeugen Walter Meischberger, den PR-Strategen Walter Hochegger und elf weitere Angeklagte dreht. Seither wurden die Angeklagten befragt, Zeugen einvernommen, Berge an Protokollen angelegt - eine Reihenfolge, die heute von vorne beginnt. Denn: Grasser und Co. haben heute - am 90. Verhandlungstag - die Möglichkeit, sich zu den bisherigen Geschehnissen im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts für Strafsachen zu Wort zu melden.

Ein kurzer Rückblick: Grasser selbst war am 50. Verhandlungstag, dem 20. September 2018, das letzte Mal am Wort. Damals wurde er von den beiden Oberstaatsanwälten Gerald Denk und Alexander Marchart befragt. Allerdings hatte er sich da weit wortkarger gezeigt, als bei der zweitägigen Einvernahme durch Richterin Marion Hohenecker: Er wolle mit den beiden „kein Gespräch führen“, da das Ermittlungsverfahren gegen ihn teils rechtswidrig geführt worden sei und die Ermittler „Druck" auf andere ausgeübt hätten. Als Beispiel nannte er ein angebliches Gespräch eines Staatsanwaltes mit dem mitangeklagten Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics. Letzterem soll dabei demnach gesagt worden sein: „Liefern Sie mir den Grasser, es wird Ihr Schaden nicht sein.“

Die Staatsanwälte richteten ihre Fragen dennoch konsequent an Grasser – und hörten von diesem: „Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren aus meiner Sicht einseitig und teilweise rechtswidrig geführt; Sie waren meiner Meinung nach nicht an der Wahrheit interessiert, haben Druck auf andere ausgeübt, den Grasser zu liefern, daher fehlt mir jegliche Vertrauensgrundlage, Ihre Fragen zu beantworten und ich nehme mein Recht auf Entschlagung in Anspruch." Oder, in verkürzter Version: „Standardsatz, Herr Staatsanwalt.“

Seither haben Grassers Anwälte, Norbert Wess und Manfred Ainedter, mehrfach das Vorgehen der Staatsanwälte, aber auch die mediale Berichterstattung über den Prozess kritisiert. Der Hauptangeklagte selbst hingegen, der alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestreitet und auf „nicht schuldig“ plädiert, schwieg größtenteils. Lediglich auf direkt an ihn gerichtete Fragen durch die Richterin antwortete er mit wenigen Sätzen. Ob er und seine Mitangeklagten heute die Chance nützen werden, länger Stellung zu beziehen, wird sich ab 9:30 Uhr zeigen, wenn die Verhandlung fortgesetzt wird.