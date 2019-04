Der Papst empfing (auch) eine ÖVP-Delegation

„Die Bayern hatten schon den Papst, aber noch nie den EU-Kommissionspräsidenten“, scherzte Ministerpräsident Markus Söder am vergangenen Samstag beim Wahlkampfauftakt von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber in dessen niederbayrischer Heimat Straubing. Unter den Zuhörern waren unter anderem auch Österreichs Kanzler, Sebastian Kurz, und ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

Der Bayer Josef Ratzinger alias Benedikt XVI. emeritierte 2013 als Oberhaupt der katholischen Kirche. Sein Nachfolger, Papst Franziskus, gab am Mittwoch eine Generalaudienz im Vatikan. Unter den Gästen war erneut August Wöginger, diesmal als Leiter einer ÖVP-Delegation, die sich im Wesentlichen aus Generalsekretär Karl Nehammer und den Klubobleuten der Landesparteien zusammensetzte. So wurden etwa auch die Wienerin Elisabeth Olischar, die Steirerin Barbara Riener und der Niederösterreicher Klaus Schneeberger beim Papst vorstellig. Begleitet wurden die ÖVP-Politiker von Österreichs Vatikan-Botschafterin Franziska Honsowitz-Friessnigg.

Die burgenländische ÖVP hatte gleich zwei Vertreter nach Rom entsandt. Zum einen Landtags-Klubchef Christian Sagartz,der Ende Mai für ein Mandat im EU-Parlament kandidiert. Zum anderen Thomas Steiner,Landesparteiobmann und Bürgermeister von Eisenstadt, der intern zuletzt ein wenig in Ungnade gefallen war. Denn die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Eisenstadt bekommen auch am heurigen Karfreitag frei, den Vorgaben der Bundesregierung zum Trotz. Was Steiner eine Rüge von Generalsekretär Karl Nehammer einbrachte. Aber nachdem die beiden zehn Tage vor Ostern gemeinsam nach Rom reisen, scheint ja wieder alles in Ordnung zu sein.

Für Steiners Landespartei gilt das nicht. Das liegt aber weniger an der Karfreitagsregelung als am Umstand, dass der 52-Jährige nach wie vor nicht bekannt gegeben hat, ob er bei der burgenländischen Landtagswahl 2020 gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil antreten wird. Steiner reize die Geduld der Funktionäre schön langsam aus, sagt ein burgenländischer ÖVP-Politiker. Vor allem weil die SPÖ-Kampagne um Doskozil längst angelaufen sei. Doch Steiner will sich erst vor dem ÖVP-Landesparteitag im Herbst festlegen.

E-Mails an: thomas.prior@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2019)