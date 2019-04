FPÖ-Mitglieder sollen für Identitäre gespendet haben

Mitglieder der FPÖ - „vor allem“ aus Wien und der Steiermark - sollen Geld für die rechtsextremen Identitären gespendet haben. Das berichtet die Tageszeitung "Österreich" am Donnerstag. Sie beruft sich auf FPÖ-Kreise.

Die Informationen über Spenden kämen demnach von einer von Justiz und Verfassungsschutz bei einer Razzia beschlagnahmten Spenderliste der Identitären, zitiert „Österreich“ anonyme Quellen. Blaue Spitzenpolitiker würden sich nicht auf der Liste befinden, vielmehr handle es sich dabei um „Kleinspender“.

Gegenüber der „Presse“ gab Identitären-Chef Martin Sellner an, nichts von FPÖ-Spenden zu wissen: „Soweit ich weiß haben wir nie Spenden von FPÖlern erhalten. Ich kenne aber auch nicht jede einzelne Spende.“

Die FPÖ war im Zuge des Bekanntwerdens einer Spende des Attentäters von Christchurch an Sellner von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) aufgefordert worden, „Verflechtungen“ mit der rechtsextremen Gruppe aufzulösen. FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gab am Wochenende die Parole aus, dass es „auch in Zukunft keine Überschneidungen“ seiner Partei mit Identitären geben würde.



