Straches umstrittener Thinktank

Wien. Jeder Regierungspartei ihr Thinktank. Jedem Parteichef seine Experten, die über Sonderverträge hinzugezogen werden. Nachdem ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz „Think Austria“ im Bundeskanzleramt installiert hatte, wollte offensichtlich auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache, zuständig für Sport und Beamte, so etwas für sich haben. Das „Denkwerk Zukunftsreich“ wurde im Februar in seinem Ressort eingerichtet.



Was dieser Thinktank eigentlich tun soll, wer dort arbeitet, und was seine Aufgaben sein sollen, war nun Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ. Die Beantwortung liegt der „Presse“ vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2019)