Identitäre: FPÖ-Vertreter "werden in Zukunft keine Spenden mehr leisten"

Die vom Verfassungsschutz erstellte Spender- bzw. Mitgliederliste der rechtsextremen Identitären hat am Freitag die FPÖ auf den Plan gerufen. "Mit allen genannten FPÖ-Vertretern wurde ein klärendes Gespräch geführt", teilte Generalsekretär Christian Hafenecker in einer knappen Aussendung mit: "Diese werden in Zukunft keine Spenden mehr leisten und sind auch keine Mitglieder dieser Bewegung."

Umfangreicher fiel die Reaktion der SPÖ aus. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda zeigte sich empört über die "Spendengala aus den Reihen der FPÖ zugunsten der Identitären". Parteichef Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl haben seiner Ansicht nach nicht nur die direkten personellen Überschneidungen zwischen FPÖ und Identitären heruntergespielt, sondern auch die Öffentlichkeit gezielt über die Gefahren der Rechtsextremen im Unklaren gelassen.

Drozda: Kickl soll Waffenverbote für Rechtsextreme prüfen

Von Kickl verlangte Drozda, Waffenverbote für Rechtsextreme zu prüfen. Außerdem sieht der SPÖ-Bundesgeschäftsführer die Regierung gefordert, den sofortigen Stopp von Inseraten in rechtsextreme Medien zu erlassen und den Rechtsextremismusbericht wiedereinzuführen, um die Öffentlichkeit "vollständig und schonungslos" über die Gefahren des Rechtsextremismus in Österreich zu informieren.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hatte eine Liste mit 364 "ausgeforschten Mitgliedern" der Identitären angelegt. Unter anderem findet sich darauf ein FPÖ-Bezirksparteivorsitzender, der laut "SN" eine Mitgliedschaft abstreitet, eine Spende vor Jahren aber für möglich hält. Ähnlich argumentiert der Büroleiter eines prominenten blauen Stadtpolitikers in Oberösterreich, der 30 Prozent an dem umstrittenen rechten Magazin "Info Direkt" hält.

(APA)