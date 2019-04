Karfreitag: Neue Regelung greift zum ersten Mal

Wien. Die neue Regelung zum Karfreitag greift nächste Woche zum ersten Mal. Mitglieder der evangelischen und der altkatholischen Kirche haben dann keinen Feiertag mehr, können sich aber einen Urlaubstag nehmen. Auslöser für die Änderung war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Bisher galt der Karfreitag für Angehörige der altkatholischen Kirche, der evangelischen Kirchen AB und HB sowie der evangelisch-methodistischen Kirche als Feiertag. Angehörige dieser Kirchen bekamen einen Feiertagszuschlag, wenn sie am Karfreitag gearbeitet haben. Die österreichische Regelung war mehr als 60 Jahre alt. Ein Mitarbeiter einer privaten Detektei, der keiner dieser Kirchen angehört, hatte dagegen geklagt. Er wollte für seine Arbeit am Karfreitag ebenfalls einen Zuschlag.

Der EuGH gab dem Mann recht. Er stellte in seinem Urteil fest, dass ein privater Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sei, auch anderen Arbeitnehmern einen bezahlten Feiertag zu gewähren. Erst strebten ÖVP und FPÖ einen Kompromiss an: Der Karfreitag sollte ein „halber Feiertag“ werden, ab 14 Uhr hätten alle frei. Nach Protesten wurde diese Variante aber wieder verworfen. Am Ende wurde der Karfreitag als Feiertag ganz gestrichen. Stattdessen gibt es nun einen Rechtsanspruch auf einen „persönlichen Feiertag“, der jedoch aus dem Urlaubsanspruch bestritten werden muss.

„Unglücklich gelaufen“

Nach Meinung von Kardinal Christoph Schönborn ist die Debatte unglücklich gelaufen. Am besten wäre ein zusätzlicher Feiertag für alle gewesen, so der Wiener Erzbischof am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Die Lösung mit dem persönlichen Feiertag „ist ein bisschen hatschert, aber es ist eine Lösung“. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2019)