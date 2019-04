Spindelegger: Mitterlehners Abgang war "Rettung der ÖVP"

Die ÖVP um ihren Obmann Sebastian Kurz will zur kritischen Abrechnung von Ex-Parteichef Reinhold Mitterlehner offiziell nichts sagen. Stattdessen taucht jetzt Mitterlehners Vorgänger Michael Spindelegger auf, um den früheren Vizekanzler zu tadeln. In einer Stellungnahme erklärt er, dass Mitterlehners Abgang keine Intrige "sondern die Rettung der Volkspartei" gewesen sei.

Die ÖVP sei von einer Wahlniederlage in die nächste getaumelt "und war unter Mitterlehner auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit", so der selbst beim Wähler glücklose Spindelegger. Das Resultat der Parteiübernahme durch Kurz sei endlich wieder die ÖVP-Kanzlerschaft, soviel ÖVP-Politik wie schon lange nicht mehr und die Verhinderung von Rot-Blau unter einem Kanzler Heinz-Christian Strache, so der Alt-Vizekanzler in der übermittelten Stellungnahme.

Spindelegger galt als Förderer von Kurz und hat ihn als Staatssekretär überhaupt erst in Regierungsverantwortung genommen.

Der Hintergrund der Wortmeldung: Mitterlehner präsentiert heute, Mittwoch, sein Buch „Haltung". In den vergangenen Tagen waren einzelne Passagen davon publik geworden - etwa eine, in der der Ex-Vizekanzler scharfe Kritik an seinem Nachfolger Kurz übt und vor der „populistischen Ideologie“ seiner eigenen Partei warnt: Man dürfe nicht wegsehen, wenn Grenzen überschritten werden, appellierte Mitterlehner.

(APA/Red.)