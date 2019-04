Wien. Oktober 2009: Das Betriebssystem Microsoft Windows 7 kommt auf den Markt. In einem zweiten Referendum stimmen die Iren doch noch für den Vertrag von Lissabon. Und in Österreich hält Finanzminister und Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP) eine staatstragende Rede, in der er erstmals ein „Transferkonto“ vorschlägt, das alle staatlichen Beihilfen auflistet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)