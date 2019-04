Fast genau ein Jahr ist es her, dass „Kita", der Hund von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, gestorben ist. Nun gibt es einen neuen „First Dog": Bei der Eröffnung des Erlebnisweges „Klimawandeln“ in Altenberg an der Rax am Donnerstag zeigte sich Van der Bellen mit „Juli".

