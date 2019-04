Von AG-Leaks bis Silberstein: Skandale ohne Konsequenzen

Konsequenzen. Die kündigen Parteien und Politiker gerne an, wenn sie in die Bredouille kommen und kommunikativ eine Exit-Strategie brauchen. So distanzierte sich etwa die ÖVP von Vorkommnissen in der ihr nahen Studentenvertretung am Juridicum im Jahr 2017. In mehreren Facebook- und WhatsApp-Gruppen hatten Jusstudenten sowie Funktionäre der Aktionsgemeinschaft und der Jungen-ÖVP über den Holocaust gewitzelt. Unter dem Titel „Anne Frank Nudes“ (Nacktfotos von Anne Frank) wurden Aschehäufchen gepostet und wurde gespottet. Dazu fanden sich in den Chatprotokollen etliche vergewaltigungsverherrlichende Beiträge und Witze über Behinderte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2019)