1,5 Millionen sind arm oder sozial ausgegrenzt

Wien. 1,512.000 Menschen oder 17,5 Prozent der Bevölkerung in Österreich waren laut Statistik Austria im Vorjahr armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Diese Zahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren jedoch um 187.000 Personen verringert. Das größte Armutsrisiko haben Langzeitarbeitslose, Ausländer, kinderreiche Familien und Personen in Ein-Eltern-Haushalten. Auch 372.000 Kinder und Jugendliche leben in ausgrenzungsgefährdeten Haushalten.

Das höchste Armutsrisiko haben Langzeitarbeitslose. Drei Viertel von ihnen (76 Prozent) waren 2018 davon betroffen. Auch bei Ausländern ist ein Zusammenhang sichtbar. Knapp ein Drittel der Personen mit EU-oder Efta-Staatsbürgerschaft war mit einer Armutslage konfrontiert (31 Prozent). Bei Personen mit anderer ausländischer Staatsbürgerschaft war das Risiko mit 46 Prozent noch höher. Im Vergleich dazu haben Österreicher ein Armuts- oder Ausgrenzungsrisiko von 14 Prozent.

Ein wesentlicher Faktor ist die Bildung. Verfügt eine Person nur über einen Pflichtschulabschluss, beträgt das Risiko der Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung 27 Prozent. Personen mit einem mittleren Schul- oder Lehrabschluss sind hingegen unter den Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdeten geringer vertreten als im Durchschnitt.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) erklärte, Österreich sei bei der Armutsbekämpfung auf einem guten Weg, und es werde weitere Maßnahmen geben. So bringe die Steuerreform eine Senkung der Krankenversicherungsbeiträge für Menschen mit geringem Einkommen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2019)