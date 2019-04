EU-Wahl: ÖVP-Plakat mit Karas, Video der FPÖ mit Gastwirt Strache

Wien. Die ÖVP plakatiert nun ihren Spitzenkandidaten, Othmar Karas: „Europa beginnt hier in Österreich“ und „Europa braucht Profis“ lauten die Slogans. Bei deren Präsentation am Donnerstag machte Karas erneut klar, dass er die EU-Politik des Regierungspartners im Bund ablehne: „Ich bin in Europa in keiner Koalition mit der FPÖ.“

Die Sujets mit Karas, dessen Kopf das O von „Europa“ bildet, sind mit „Team Volkspartei“ signiert. Auf zwei weiteren Textsujets in Gelb und Türkis werden drei Optionen für die Wahl geboten, von denen zwei durchgestrichen sind: „Europa besser machen“ wird dort statt „Auf Europa pfeifen“ oder „Nach Europas Pfeife tanzen“ angeboten. „Starkes Österreich in Europa“ wird anstelle von „Zentralstaat Europa“ oder „Raus aus Europa“ angeboten.

Das FPÖ-„Ratten-Gedicht“ aus Braunau verurteilte Karas und zeigte sich darüber froh, dass sich sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen eindeutig dazu geäußert hätten. „Meine Position ist seit Jahren sehr klar und wird sich auch in diesem Wahlkampf nicht ändern.“

Strache schenkt Bier aus

Die FPÖ hat gestern ein Werbevideo für die EU-Wahl online gestellt. Es ist im ironischen Stil der Videos der Nationalratswahl 2017 gehalten. Parteichef Heinz-Christian Strache und EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky versuchen, in einem Lokal einen Gast dazu zu überreden, bei der EU-Wahl wählen zu gehen. Er will nicht. Im Hintergrund jubeln darob Anhänger von SPÖ, Grünen und Othmar Karas. Diese „rot-grünen Zuwanderungsfanatiker“ würden sicher zur Wahl gehen, warnt der Bier ausschenkende FPÖ-Obmann. Die fiktive TV-Moderatorin, die den von Strache umworbenen Mann interviewt, heißt übrigens „Armina Wolf“. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2019)