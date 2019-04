Mindestsicherung: SPÖ will noch vor dem Sommer VfGH anrufen

Sozialgeld: "Wien müsste der Bundesregierung dankbar sein"

Der Ministerrat hat die Reform der Mindestsicherung abgesegnet, womit das Match zwischen Türkis-Blau und der Stadt Wien in eine nächste Runde geht. "Was uns in Wien sauer aufstößt, ist, wie mit den Ländern umgegangen wird", kritisiert Landeshauptmann Michael Ludwig.