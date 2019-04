Senkung der Körperschaftssteuer nur für die ersten 100.000 Euro?

Laut Informationen der „Presse“ dürfte die erwartete deutliche Verringerung der Körperschaftssteuer anders ausgestaltet werden, als bisher angenommen wurde. Statt, wie manche vermuteten, einer generellen Senkung auf rund 20 Prozent, soll die Steuer nun zwar auf 15 Prozent gesenkt werden. Allerdings nur für die ersten 100.000 Euro Gewinn, die ein Unternehmen macht. Dies würde eher Klein- und Kleinstbetriebe entlastet als die Industrie, klagt diese.

Die Steuerreform wird im übrigen, wie am Samstag aus dem Finanzministerium zu erfahren war, deutlich höher ausfallen als bisher geplant: Statt der bisher anvisierten Entlastung von 4,5 Milliarden Euro wird diese ab dem Jahr 2022 6,5 Milliarden Euro betragen. Sie tritt in mehreren Etappen in Kraft.

(red.)