Linz: FPÖ droht Partner SPÖ

Wien. In Linz herrscht dicke Luft zwischen blauen und roten Regenten. Nachdem der Linzer Bürgermeister, Klaus Luger (SPÖ), sein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ als „Zwangsregierung“ bezeichnet hat, machen nun die Freiheitlichen Druck: Viele FPÖ-Mitglieder und -Funktionäre würden von der SPÖ entweder ein klares Bekenntnis zum Arbeitsübereinkommen oder dessen sofortige Aufkündigungfordern, teilte die Stadt-FPÖ am Montag mit. Am Donnerstag tagt das Parteipräsidium. Dort wollen die Blauen über die weitere Vorgangsweise beraten.

„Das zwischen SPÖ und FPÖ freiwillig unterzeichnete Arbeitsübereinkommen ist mit Sicherheit kein Zwang“, erklärten Vizebürgermeister und Stadtparteiobmann Markus Hein sowie Stadtrat Michael Raml (FPÖ) in einer Presseaussendung. Die SPÖ könne sich aussuchen, mit wem sie die Beschlüsse im Gemeinderat und Stadtsenat fasse. „Immerhin stehen der SPÖ auch Mehrheiten mit der ÖVP oder mit Grünen und Neos offen.“ Hein und Raml erklärten zudem, es sei „sehr befremdlich“, eine Proporzregierung als Zwangsregierung zu bezeichnen.

Luger hatte gesagt, dass er sich wegen der Konstellation in Linz seinen Partner nicht aussuchen könne. „Ich habe mit der Linzer FPÖ keine Koalition. Es ist eine Zwangsregierung“, meinte der Stadtchef. Er sei daher nicht für Mitarbeiter von blauen Regierungsmitgliedern verantwortlich. Für Aufsehen hatte gesorgt, dass der Büroleiter eines FPÖ-Stadtrats 30 Prozent am umstrittenen rechten Magazin „Info Direkt“ hält.

Identitäre danken Strache

Wieder gut scheint das Verhältnis zwischen den Identitären und der FPÖ zu sein − zumindest aus der Sicht von Identitären-Co-Chef Martin Sellner. Er freut sich, dass FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Interview mit der „Kronen Zeitung“ den auch von den Identitären geprägten Begriff des „Bevölkerungsaustauschs“ verwendet hat. „Nun spricht nicht ein kleiner Funktionär vom Bevölkerungsaustausch, sondern der Parteichef schlechthin“, betonte Sellner. „Ich danke Strache, dass er das gesagt hat“, erklärte der Identitäre. Zuletzt war die FPÖ bemüht, sich von den Identitären abzugrenzen. (APA)

