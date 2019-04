Liederbuch-Affäre: Seiten müssen herausgeschnitten werden

Ein 300 Seiten starkes Liederbuch der Verbindung "Germania zu Wiener Neustadt“ enthielt unter anderem die Zeilen: "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.'" Und an anderer Stelle: "Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines': 'Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.'“ Publik wurde das Buch bzw. die darin befindlichen Texte im Landtagswahlkampf in Niederösterreich 2018.

Udo Landbauer, damals FPÖ-Spitzenkandidat und Mitglieder der Germania, beteuerte, von den Texten nichts gewusst zu haben, trat allerdings von allen politischen Funktionen zurück. Im Februar 2019 wurde bekannt, dass der Freiheitliche als Gemeinderat in die Wiener Neustädter Kommunalpolitik zurückkehrt. Der geschäftsführende Landes- und Klubobmann der FPÖ Niederösterreich übernahm bei der Sitzung am 18. Februar das Mandat von Dietmar Seiser.