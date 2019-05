Regierung macht SPÖ am Tag der Arbeit Konkurrenz

Der 1. Mai ist zwar ein Feiertag, aber diesmal zumindest für die meisten Politiker tatsächlich ein Tag der Arbeit. Für die SPÖ heißt es früh aufstehen. Schon in den Morgenstunden marschierten Genossen aus allen Ecken Wiens los zum traditionellne Mai-Aufmarsch, um rechtzeitig am Wiener Rathausplatz zu sein, wenn erstmals Pamela Rendi-Wagner als Vorsitzende vor den Parteigängern sprechen wird. Konkurrenz bekommen die Roten seitens der Regierung: Die Koalition trifft sich am 1. Mai im Kanzleramt zu einem regulären Ministerrat.

In Penzing etwavmarschierte man schon um 7.30 los. Man hatte auch den längsten Weg bis zum Rathausplatz - und man war in Begleitung des EU-Spitzenkandidaten. Andreas Schieder reihte sich hinter der Musikkapelle ein, winkte den neugierigen Passanten mit einem roten Tuch und plauderte mit dem Genossen.

Am Rathausplatz, der sich gegen 10 Uhr Früh allmählich füllte, wird er noch einmal zu ihnen sprechen. Nur 25 Tage vor der EU-Wahl gilt es die Wähler - vor allem auch jene in den eigenen Reihen - zu mobilisieren.

Das Motto des heurigen roten Mai-Aufmarschs lautet: "Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa." In der Wiener SPÖ rechnet man mit einem erneuten Besucherrekord. Im Vorjahr sind laut SPÖ-Angaben rund 120.000 Teilnehmer dem Ruf der Partei gefolgt. Neben Rendi-Wagner und Schieder wird auch der Wiener Landesvorsitzende Michael Ludwig auftreten - zum ersten Mal in seiner Funktion als Bürgermeister.

Ministerrat am Tag der Arbeit

Die Regierung begründet ihren Ministerrat damit, dass der 1. Mai diesmal auf einen Mittwoch fällt und an diesem Wochentag eben die Regierungssitzungen stattfinden. Themen sind einmal mehr die Steuerreform sowie die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Abseits der Regierungssitzung laden die Regierungsparteien zu weiteren Veranstaltungen: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt auf. Die ÖVP lädt zu einem Familienfest in den Schlosspark Schönbrunn mit u.a. Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und die NEOS begehen den 1. Mai traditionell als "Tag der Bildung".

(APA/twi)