Bundesheeroffiziere sollen in allen Ministerien Platz nehmen

Verbindungsoffiziere des Bundesheeres sollen mittlerweile in sechs Ministerien und im Bundeskanzleramt Platz genommen haben, wie die „Tiroler Tageszeitung“ (TT) am Freitag berichtet. Das Vorgehen, das unter vorangegangenen Regierungen nicht üblich war, soll demnach noch weiter vorangetrieben werden. Der Hintergrund: Die Offiziere sollen relevante Informationen schnell an das Heer weitergeben.

Bisher hatte nur der Bundespräsident, seines Zeichens auch Oberbefehlshaber des Bundesheeres, einen Offizier in seinem Vorzimmer sitzen. Dass solche nun auch in den Schaltstellen der Ministerien platziert würden, sei der Präsidentschaftskanzlei nicht mitgeteilt worden, heißt es im Bericht der „TT". Bundesheersprecher Michael Bauer begründet die Aktion folgendermaßen: „Es gehört zu den Kernaufgaben des Heeres, Verbindungen herzustellen, informiert zu sein. Zudem entspricht der Einsatz der Verbindungsoffiziere der umfassenden Landesverteidigung.“

Bauers Angaben zufolge handele es sich um sieben Verbindungsoffiziere: Je einen im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium, im Außenministerium, im Innenministerium, im Bildungsministerium, im Infrastrukturministerium sowie im Vizekanzleramt, in dem auch die Agenden für den Öffentlichen Dienst angesiedelt sind.

„Wir haben bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir wollen deshalb auch in allen anderen Ministerien Verbindungsoffiziere installieren", wird Bauer weiter zitiert. Die Offiziere, drei davon sind im Rang eines Oberst, seien gegenüber Generalsekretär Wolfgang Baumann, der als engster Berater von FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek gilt, weisungsgebunden.

>>> Bericht der „Tiroler Tageszeitung“

(Red.)