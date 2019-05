Was tun Verbindungsoffiziere in den Ministerien?

Dass das Verteidigungsministerium Verbindungsoffiziere für andere Ministerien hat, das ist eine neue Erfindung des Generalsekretärs im Verteidigungsministerium.Die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete am Freitag.

Die SPÖ kündigte eine Parlamentarische Anfrage zu den „Spitzeloffizieren“ an. Peter Pilz von der Liste Jetzt ortete eine „Infiltration der Ministerien“ und der Neos-Wehrsprecher Douglas Hoyos fragte sich, „ob der Minister noch seinen Generalsekretär im Griff hat“.Doch wer sind die Verbindungsoffiziere und was tun sie?

Insgesamt gibt es sieben solche Offiziere, die für und mit anderen Ministerien arbeiten – und auch im Informationsaustausch mit dem Verteidigungsministerium stehen.

Drei davon sitzen im Verteidigungsministerium. Sie sollen den FPÖ-Ressorts Inneres und Äußeres etwa bei Einschätzung von Fragen zur Sicherheitslage in anderen Ländern zur Verfügung stehen, heißt es auf „Presse“-Anfrage vom Verteidigungsministerium. Ein weiterer, dort stationierter Beamter, ist für Bildung zuständig – quasi zur „geistigen Landesverteidigung“ wie es heißt. Dieser soll sich in Kooperation mit dem Bildungsministerium etwa um Präsentationen des Bundesheeres in Schulen kümmern.

Strache bekam zwei Offiziere

Vier weitere solcher Offiziere sind direkt in Ministerien und Kabinetten stationiert. Ein solcher ist etwa als stellvertretender Kabinettschef beim FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs beschäftigt. „Er steht aber auch im Austausch mit uns“, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Ein weiterer Offizier sitzt in Norbert Hofers FPÖ-Infrastrukturministerium, und kümmert sich inhaltlich um Projekte, die sich dem Schutz kritischer Infrastruktur widmen.

Bei FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sind gleich zweiVerbindungsoffiziere stationiert. Einer direkt im Ministerium, der sich um rechtliche Fragen kümmert – ein anderer ist an Straches Kabinett angedockt und soll den Vizekanzler in Sicherheitsfragen beraten.

„Es geht nicht um Bespitzelung, das ist eher eine Serviceeinrichtung, die wir mit der Europäischen Ratspräsidentschaft institutionalisiert hat“, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Umfassend informiert zu sein und Verbindungen herzustellen,das gehöre zu den Kernaufgaben des Heeres.[PFL8F]

