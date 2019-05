Van der Bellen macht Interviews zur EU-Wahl

Die traditionell mäßige Beteiligung an EU-Wahlen hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen veranlasst, bis zum Wahltermin am 26. Mai als Interviewer in Erscheinung zu treten. Um „die große Bedeutung des europäischen Projekts sichtbar zu machen“, startet der Bundespräsident nämlich eine Videogesprächsreihe mit dem Titel „Österreich erzählt. Europa wählt“.

Dabei werden „verschiedene Persönlichkeiten mit Europa-Bezug vor den Vorhang gebeten“, wie es aus der Präsidentschaftskanzlei heißt. Im Zentrum der Videoreportagen steht die – von Van der Bellen gestellte – Frage „Warum wählen Sie ein gemeinsames Europa?“.

Als Bundespräsident „unserer Heimat Österreich, die ich liebe“ und als „überzeugter Europäer“ sei es ihm „ein Herzensanliegen, die Zeit bis zur Europawahl zu nutzen, um in Begegnungen und Gesprächen mehr darüber zu erfahren, was das gemeinsame Europa für den Alltag, den Beruf und die persönlichen Perspektiven unterschiedlichster Menschen bedeutet“, sagt Van der Bellen. „Das Aufeinander-Zugehen, das Im-Gespräch-Bleiben ist etwas sehr Österreichisches.“ Und er sei überzeugt, „dass dieses Miteinander auch in und für Europa eine große Rolle spielt“.

Das erste Video mit dem in Frankreich geborenen Dirigenten Guillaume Fauchère, der den Chor Persephone leitet, ist am Sonntagnachmittag online gegangen – und kann via Facebook angesehen werden.

(pri)