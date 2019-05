Diskussion der EU-Kandidatinnen: "Wir wollen die Hälfte der Bäckerei"

„Die Presse“ und die Bundesländerzeitungen luden zur Diskussion der Kandidatinnen für die EU-Wahl: Gekommen waren Neos-Spitzenkandidatin Claudia Gamon, Sarah Wiener von den Grünen, Petra Steger (FPÖ), Julia Herr (SPÖ) und ÖVP-Listenzweite Karoline Edtstadler. Einig waren sich alle fünf, dass für und mit den Frauen noch viel zu tun sei. Ob die Quote daher der richtige Weg sei, fragten die Moderatorinnen, Karin Leitner („Tiroler Tageszeitung“) und Birgit Entner-Gerhold („Vorarlberger Nachrichten“). „Man sieht aus der Geschichte der Menschheit, dass nichts ohne Druck passiert“, gab sich Sarah Wiener als Verfechterin der Quote – die ja auch wieder abgeschafft werden könne, wenn das patriarchale System einmal überwunden sei. Und: „Wir backen 90 Prozent des Kuchens. Also wollen wir auch mindestens 50 Prozent dieses Kuchens.“

Herr ging einen Schritt weiter: „Wir wollen nicht nur die Hälfte des Kuchens. Wir wollen die Hälfte der Bäckerei.“ Zur Wahlfreiheit gehört für die SPÖ-Kandidatin auch die nötige Infrastruktur bei Kinderbetreuung und Pflege, bei denen großteils Frauen engagiert sind. Und sie fordert ein Rückkehrrecht in einen Vollzeitjob.

Gender Pay Gap

Für Edtstadler ist eine rechtliche Gleichstellung erreicht, jetzt müsse sich dieses Bewusstsein in der Gesellschaft aber tatsächlich durchsetzen. Dazu gehöre etwa nicht nur, dass Männer nach der Geburt eines Kindes eine Auszeit nehmen, sondern vor allem auch, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt zu Hause bleiben. Dann wäre Frauen der Wiedereinstieg erleichtert, dann wäre der oft zitierte Gender Pay Gap kleiner.

Gleichstellung ist auch für Steger ein wichtiges Ziel. Dafür müsse der Staat Voraussetzungen schaffen. Letztlich müsse aber jede Frau selbst entscheiden können, wie sie leben wolle. Und weil sich auch Frauen für die Familie entscheiden, werde der Lohnunterschied wohl nie ganz beseitigt werden.

Themenwechsel: Klimaschutz. Was kann die EU beitragen? Edt-stadler reiht den Klimaschutz in jene großen Fragen ein, für welche die Union zuständig sein solle. Sie setzt auf eine Politik der Anreize und nicht der Strafen. Einfach die Steuern auf den CO2-Verbrauch zu erhöhen, greife zu kurz – dies gelte umso mehr, als die Situation in den Staaten verschieden sei.

Herr verwies auf die Forderung der SPÖ nach einem „Green New Deal“. Umwelt- und Klimaschutz ist für sie auch ein wesentliches Element der Handels- und Wirtschaftspolitik. Ihre Forderungen gehen bis hin zu einem Einfuhrverbot für nicht nachhaltig produzierte Güter. In ihrem Forderungskatalog findet sich auch eine Steuer auf den CO2-Verbrauch.

In diesem Punkt traf sich die rote Kandidatin mit der pinken. Claudia Gamon meinte: „Wir wollen den Emissionen einen Preis geben – und damit die Logik der Besteuerung auf den Kopf stellen.“ Dies bedeute geringere Steuern auf Arbeit, dafür höhere auf den Verbrauch von CO2. Schön wäre, wenn Österreich in diesem Punkt vorangehen würde – wichtiger wäre aber, dass die EU ihren „gesamteuropäischen Hebel“ ansetze.

Ganz anders Steger: Sie lehnt Strafen und höhere Steuern entschieden ab. Dies sei nur zum Nachteil jener, die es sich ohnehin nicht leisten könnten. Als warnendes Beispiel nennt sie Frankreich und die Gelbwesten. Steger: „Das Konsumverhalten muss verändert werden. Aber es kann nur dann verändert werden, wenn die Leute es gern tun.“

Wiener mit drastischem Bild

Wiener zeichnete ein drastisches Bild: „Es ist nicht eines der großen Probleme, die wir haben. Es ist das größte Problem, das wir haben.“ Ihr Katalog an notwendigen Maßnahmen schien kein Ende zu finden: Senkung der Emissionen, kleinteilige Landwirtschaft fördern, Zersiedelung verhindern, öffentliche Verkehrsmittel ausbauen. „Es ist ein Gebot der Vernunft und des Hausverstandes, jetzt unsere Zukunft zu schützen.“

Schließlich die Sozialpolitik. Herrs größtes Anliegen ist es, EU-weit das Lohnniveau anzugleichen und Lohndumping zu verhindern. Ein Mittel dazu: ein Mindestlohn. „Ein Mindestlohn würde überhaupt nichts bringen und keinen einzigen Arbeitsplatz schaffen“, meinte hingegen Edtstadler. Wichtig sei, Anreize für die Wirtschaft zu schaffen und den Zugang zu Förderungen zu erleichtern. Ein klares Nein zu einem Mindestlohn kam auch von Steger: „Ich halte das für eine gefährliche Drohung. Weil die Frage bleibt, wer das Ganze finanziert.“ Auch Gamon ist skeptisch. Besser als ein Mindestlohn gefällt ihr das österreichische Modell der Tarifverhandlungen in den einzelnen Branchen.