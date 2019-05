UNO kritisiert Österreichs Umgang mit Migranten

Im Herbst des Vorjahres kündigte die UNO an, den Umgang Österreichs mit Migranten untersuchen zu wollen. Nun liegt der Bericht der Vereinten Nationen vor - und fällt äußert kritisch aus. Wie das Ö1-„Morgenjournal“ am Donnerstag berichtet, wird vor allem das Asylverfahren beanstandet.

Beim Erstgespräch, das beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl stattfindet, herrsche kein respektvolles Miteinander, wird im Bericht angeführt. Vielmehr dominiere das Misstrauen. In den Worten des Generalsekretärs von Amnesty International (AI) Österreich, Heinz Patzelt: „Es gibt keine Situation des grundsätzlich einmal Verstehen-Wollens", meint er, „sondern eine abwehrende, bis ins Bösartige“ hineingehende Atmosphäre, die die Betroffenen einschüchtere.

Auch hinsichtlich der Einbindung der Zivilgesellschaft in das Asylverfahren werden Mängel angeführt - allen voran in puncto Rechtsvertretung. Der Asylexperte Christoph Riedl von der Diakonie formuliert diesen Umstand folgendermaßen: „Hier betont der Bericht ganz stark, dass die Unabhängigkeit zu gewährleisten ist.“

Patzelt: „Transparenz ist zwingend notwendig“

Tatsache sei aber, dass momentan genau das Gegenteil der Fall sei, so Patzelt: „Die NGOs erfüllen bisher zwei ganz wesentliche Aufgaben: Erstens, ganz hohe Fachkompetenz und auf der anderen Seite sind sie die einzigen Garanten für Transparenz in einem Verfahren, das sonst völlig außerhalb der Augen der Öffentlichkeit ablauft - und genau diese Transparenz ist nicht nur anständig, sondern zwingend notwendig, damit es rechtsstaatlich bleibt.“

Der Umstand, dass Kinder mit ihren Eltern in Schubhaft kommen, bevor sie abgeschoben werden, stößt ebenfalls auf Kritik der UNO-Prüfer. Das entspreche nicht der UN-Konvention über die Kinderrechte, wird in dem Bericht festgehalten. Patzelt dazu: „Die heutige Realität ist, dass es zwar theoretisch Schutzinstrumente für Kinder gibt, aber das heißt den Eltern gegenüber: Entweder ihr nehmt euer Kind freiwillig - mit großen Anführungszeichen - in Schubhaft mit oder es darf zwar außerhalb der Haft bleiben, aber kriegt dann irgendeinen, möglicherweise nicht wahnsinnig interessierten Vormund, Betreuer oder sonstwas zugeteilt.“ Das habe nichts mit den Menschenrechten zu tun, meint der AI-Österreich-Generalsekretär: „Das ist schäbige Erpressung.“

Laut Riedl werde die Schubhaft hierzulande überhaupt viel zu häufig verhängt - das beanstande auch der Bericht. Patzelt fordert die Bundesregierung aus ÖVP und FPÖ auf, den UNO-Bericht ernst zu nehmen und die Menschenrechtssituation für Migranten zu verbessern.

>>> Bericht im Ö1-„Morgenjournal“

