Grasser-Prozess: Ramprecht widerspricht alten Aussagen

Am 93. Verhandlungstag im Strafprozess um angebliche Bestechungsgelder rund um die Causen Buwog/Terminal Tower Linz hat am Donnerstag der Zeuge Jürgen K., früher Mitarbeiter der Investmentbank Lehman Brothers, die Entscheidung für eine zweite Bieterrunde beim Verkauf der Bundeswohnungen verteidigt. Es habe ein "Wertpotenzial" gegeben, sagte er im Wiener Straflandesgericht.

Daher sei von Seiten der US-Investmentbank eine zweite Runde empfohlen worden. Die nicht protokollierte Sitzung am Montag, 7.6.2004, im Finanzministerium, in der ein weiterer Durchgang beschlossen wurde, sei zwar ursprünglich nur als "Infoveranstaltung" für den damaligen Finanzminister und nunmehrigen Hauptangeklagten Karl-Heinz Grasser gedacht worden. Aber als die Angebote der Interessenten am Kauf der Buwog vorlagen, sei eine weitere Runde auf der Hand gelegen.

"Relevanten Entscheidungen am 7. Juni getroffen"

Dies wäre auch nicht anders gewesen, wenn - wie ursprünglich geplant - in einer formalen Kommissionssitzung am nächsten Tag, dem 8.6., über die weitere Vorgangsweise entschieden worden wäre. Der Unterschied: Grasser war kein Mitglied der Kommission. "Die relevanten Entscheidungen sind am 7. Juni getroffen worden", sagte der Zeuge.

Es liege beim Finanzministerium, ob es die Auswahlkommission befasse oder nicht. Die für den 8.6. geplante Kommissionssitzung fand gar nicht mehr statt. Die Auswahlkommission trat erst wieder nach der zweiten Runde am nächsten Sonntag, dem 13. Juni, zusammen.

In der Befragung durch Staatsanwalt Alexander Marchart erklärte der Zeuge, er habe am Wochenende nach der Anbotsöffnung der ersten Runde mit Heinrich Traumüller, damals Projektleiter im Finanzministerium für die Bundeswohnungsprivatisierung, telefoniert. Dieser habe ihn gefragt, wie es denn ausschaue. An welchem Tag er mit Traumüller telefoniert habe, wisse er aber nicht mehr.

Ramprecht: "Plech wollte mich und meine Familie vernichten"

Einen ungewöhnlichen Zeugenauftritt legte dann der ehemalige Kabinettsmitarbeiter Michael Ramprecht hin. In einer emotional angespannten Stimmung zwischen ihm und Grasser-Anwalt Norbert Wess sagte der Zeuge unter Wahrheitspflicht mehrmals anders aus als vor der Staatsanwaltschaft und im parlamentarischen U-Ausschuss.

Ramprecht begründete dies etwa damit, dass er sich von dem nun mitangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech bedroht gefühlt habe und seine Familie schützen wollte. Plech habe gedroht, ihn und seine Familie "zu vernichten", und seine Familie gehe ihm über alles. Daher wolle er etwa nicht sagen, bei welchem Notar er Aufnahmen von Gesprächen mit Plech aufbewahre, deren Gesprächsinhalte aber nichts mit der Buwog zu tun hätten. Plech habe ihm "Intimitäten" über Grasser und den damaligen mittlerweile verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) erzählt, so Ramprecht.

Ort der Tennishalle: „Dann habe ich gelogen“

Außerdem gehe es bei den Unterschieden, zu denen Wess seine Fragen stelle, um "Nuancen" - etwa um den Ort der Tennishalle, wo ihm Plech im Frühling 2004 gesagt habe, die Privatisierung der Bundeswohnungen sei ein "abgekartetes Spiel" und dass der Minister - gemeint Grasser - hinter allem stehe. Wess hielt dem Zeugen heute vor, dass es an der von Ramprecht genannten Adresse für den Tennisplatz, wo er das Gespräch mit Plech geführt habe - 1030 Wien, Baumgasse 83 - gar keine Tennisplätze gebe. "Dann habe ich gelogen", meinte Ramprecht, "Tennishallen schauen alle ziemlich ähnlich aus", vermutlich sei das Tennisspiel mit Plech dann am Tennisplatz LTM gewesen. Tatsächlich gibt es allerdings an der Adresse Baumgasse 83 ein Sporthotel - mit Durchgang zu den angeschlossenen Tennisplätzen.

Ramprecht hatte in einem Interview im "profil" im Herbst 2009 Grasser massiv belastet. Damals war die Millionenprovision an Peter Hochegger und Walter Meischberger bei der Buwog-Privatisierung erstmals öffentlich bekannt geworden, Ramprecht hatte dann Grasser beschuldigt und als Beweis das Gespräch mit Plech vorgebracht. Grasser hatte Ramprecht daraufhin geklagt, dieser war freigesprochen worden.

"Diese Herren versuchen nur, meine Glaubwürdigkeit zu diskreditieren", meinte Ramprecht. Nach einigen Geplänkeln mit Wess, wo mehrmals Richterin Marion Hohenecker eingriff, sagte der Zeuge: "Ich sitze genau dort, wo ich gerne sitzen wollte mit dem Herrn (Ex-Finanzminister Karl-Heinz, Anm.) Grasser, und alles davor ist Mittel zum Zweck gewesen." Für ihn sei das Gericht "das Maß aller Dinge", alles andere vorher - wie der Untersuchungsausschuss, der zu keinem Ergebnis geführt habe - war "nichts". Schließlich meinte der Zeuge noch: "Wenn Herr Grasser fair mit mir umgegangen wäre, würde er jetzt woanders sitzen." Denn er habe damals, als ihm Plech beim Tennisspiel gesagt habe, Grasser stehe hinter dem abgekarteten Spiel bei der Buwog-Privatisierung, sein Vertrauen in ihn verloren. Das sei für ihn sehr emotional gewesen.

"Ich bin die Sitzungspolizei"

Schon zu Beginn der Befragung des Zeugen konfrontierte Wess diesen mit Aussagen aus einem Privatanklageverfahren von Grasser gegen Ramprecht, wo der Zeuge andere Aussagen getätigt habe als vor Gericht. Damals sei er Angeklagter gewesen und musste nicht die Wahrheit sagen, so die Richterin. Seine Grundaussage, dass der angeklagte Verkauf der Bundeswohnungen laut Plech ein "abgekartetes Spiel" war, hielt Ramprecht aber heute durchgehend aufrecht.

Tatsächlich endete die Befragung Ramprechts durch Wess dann mit Wortgefechten. "Ich bin die Sitzungspolizei, aus jetzt", rief die Richterin und unterbrach die Streitigkeiten zwischen Grasser-Anwalt Norbert Wess, der zuvor Ramprecht bereits stundenlang befragt hatte. "Ich sage das in einer Deutlichkeit, wie ich es seit 93 Tagen nicht gemacht habe", wurde die Vorsitzende des Schöffensenats erstmals in dem seit Dezember 2017 geführten Verfahren wirklich laut.

Zuletzt hatte Wess Ramprecht mehrere Zeitungsartikel vorgehalten, wonach er als Chef der Bundesbeschaffungsagentur vom damaligen Grünen Abgeordneten Peter Pilz wegen eines privaten Immobiliengeschäftes seiner Frau angegriffen worden war. Warum habe er das der Richterin nicht von sich aus erzählt, warf Wess dem Zeugen vor. Ramprecht wies die Vorhalte empört zurück und machte dem Anwalt seinerseits Vorwürfe. "Das ist so mühsam mit Ihnen", denn Wess wiederhole sich ständig, "Sie kommen vom Hundertsten ins Tausendste, weil Ihr Taxameter die ganze Zeit läuft", spielte er auf das Anwaltshonorar an.

Ainedter forderte „Respekt“

Schließlich schaltete sich auch Grassers Anwalt Manfred Ainedter ein, der die Richterin aufforderte, sie solle den Zeugen zum "Respekt" vor den Verteidigern ermahnen. Außerdem solle er bei den Antworten anders sitzen und nicht den Verteidiger anschauen, sondern die Schöffen. Ainedter rief dann noch "Das ist eine Frechheit", worauf Ramprecht fragte, "was ist eine Frechheit?" "Wie Sie sich hier benehmen", schimpfte der Anwalt den Zeugen.

Ramprecht blieb heute bei seinen seit dem "profil"-Interview im Herbst 2009 geäußerten Vorwürfen, dass er vom nun mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech erfahren habe, dass die ganze Buwog-Privatisierung ein abgekartetes Spiel gewesen sei, bei dem der Minister - gemeint sei Grasser - dahinterstehe. Er räumte einige Widersprüche bei seinen bisher zahlreich gemachten Aussagen ein, diese seien einerseits durch die Bedrohung durch Plech entstanden, der ihm und seiner Familie gedroht habe, andererseits handle es sich dabei um "Nuancen" - etwa den Ort der Tennishalle, wo er damals beim Gespräch mit Plech im Frühjahr 2004 Tennis gespielt habe.

Ramprecht sagte bereits im U-Ausschuss, im parlamentarischen Unterausschuss zum Rechnungshofausschuss, bei der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren und im Prozess aus, den Grasser gegen ihn geführt hatte und in dem er freigesprochen wurde. Das Medienverfahren wurde wegen des Buwog-Prozesses vertagt.

Wess fragte auch zu den weiteren Vorwürfen, die Ramprecht gemacht hatte, nämlich betreffend der Vergabe des Auftrags zur Organisation der Privatisierung an die Investmentbank Lehman Brothers. Plech habe ihm vor einer Kommissionssitzung gesagt, der Minister wolle Lehman, daraufhin habe er in der Kommissionssitzung eine vorher gefasste Meinung für den anderen Bewerber umgedreht, so Ramprechts Aussage. Die Frage der Auswahl der Investmentbank ist allerdings gar nicht angeklagt, der ursprüngliche Anklagepunkt diesbezüglich wurde gekippt.

Am Vormittag war noch der Lehman-Banker Jürgen K. vom Staatsanwalt und Anwälten befragt worden. Dabei wiederholte er seine bereits gestern getätigten Aussagen, wonach Lehman die Abhaltung einer zweiten Runde empfohlen habe, weil man nach der ersten Runde noch Potenzial nach oben gesehen habe. Warum dies nicht von der eigentlich mit dem Verfahren befassten Auswahlkommission beschlossen wurde, sondern einen Tag davor bei einer Sitzung mit dem Finanzminister, erklärte er mit der Dringlichkeit der Angelegenheit.

