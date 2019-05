13 Fragen: Gehen alle unangenehmen Jobs in der SPÖ an Sie, Herr Schieder?

13 Fragen: Warum tun Sie sich das an, Herr Voggenhuber? plus

Video "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak stellt Johannes Voggenhuber 13 Fragen (und ein paar mehr). Der Spitzenkandidat der Liste Europa Jetzt erklärt, was ihn an Armin Wolf so stört, warum er trotz katastrophaler Umfragewerte in den Wahlkampf zieht, und wie er sich eine Sozialunion der EU vorstellt.