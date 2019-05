Statt Othmar Karas wollte die ÖVP eigentlich Karoline Edtstadler in die TV-Duelle des ORF schicken. Dann überlegte man es sich kurz davor noch anders und nominierte am Mittwoch doch Karas. Warum? Weil Karas doch mehr zieht als Edtstadler? Wobei in den Umfragen beide nicht sonderlich gut ankommen sollen.

