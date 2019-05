Beate Meinl-Reisinger: „Habe mich beim Abstumpfen ertappt“

Am Montag kehrt Beate Meinl-Reisinger nach ihrer Babypause in das Tagesgeschäft zurück. Wie die Neos-Chefin die Innenpolitik beobachtet hat, warum sie Jan Böhmermann nicht lustig findet und FDP-Chef Lindner in Umweltfragen zum Teil irrt.