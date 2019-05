Liveticker zur Regierungskrise: Neuwahl laut FPÖ-Kreisen fix

Ein heimlich gefilmtes Video, in dem Heinz-Christian Strache im Sommer 2017 über verdeckte Parteispenden an die FPÖ und etwaige Gegenleistungen spricht, hat das Ende seiner politischen Karriere besiegelt: Strache hat am Samstag seinen Rücktritt als Vizekanzler und FPÖ-Chef angekündigt. Sein bisheriger Stellvertreter Norbert Hofer übernimmt die Partei. Auch Klubobmann Johann Gudenus tritt von allen politischen Ämtern zurück. Für den Nachmittag war eine Stellungnahme von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geplant - nun will er jedoch erst gegen 19:45 vor die Medien treten und verkünden, ob er die Koalition mit Hofer fortsetzen oder Neuwahlen ausrufen wird.



Daten werden geladen ...