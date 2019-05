Liveticker zur Regierungskrise: Strache tritt zurück

Ein heimlich gefilmtes Video, in dem Heinz-Christian Strache im Sommer 2017 über verdeckte Parteispenden an die FPÖ und etwaige Gegenleistungen spricht, hat das Ende seiner politischen Karriere besiegelt: Strache hat am Samstag seinen Rücktritt als Vizekanzler und FPÖ-Chef angekündigt. Sein bisheriger Stellvertreter Norbert Hofer übernimmt die Partei. Für den Nachmittag ist eine Stellungnahme von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geplant. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker:

